Не пропустите! В июле в Таллинне пройдут бесплатные экскурсии по необычным местам, куда обычно не попасть

По словам продюсера Open House Tallinn Александра Тали, в Таллинне имеются здания и места, достойные того, чтобы открыть их для себя. “Поскольку путешествовать и знакомиться с новыми городами все еще довольно затруднительно, стоит внимательнее отнестись к своему родному городу и более детально исследовать истории создания и развития зданий в Таллинне, и не только в Старом городе. За последний год возрос интерес людей к своему окружению, что подтверждается и успехом круглогодичных экскурсий, которые организует Эстонский центр архитектуры”.

По словам Тали, программа Open House Tallinn предлагает обзор города, а особенным это мероприятие делают организованные специально для него экскурсии с гидом, в проведение которых внесли свой вклад люди, тесно связанные с посещаемым объектом, — архитекторы, историки, жители и арендаторы. “Open House Tallinn играет важную роль в формировании и развитии городской культуры и городского ландшафта, потому что экскурсии предоставляют горожанам возможность бесплатно посещать здания и знакомиться с их ценностями. Чем больше люди будут знать о значении и истории окружающих их зданий, тем лучше они смогут понять и положительно повлиять на городское развитие и планирование”, — объясняет Тали.

Бесплатные экскурсии Open House Tallinn приглашают познакомиться с многими районами города, которые в последние годы обрели новое дыхание и функциональность, такие как Коплиские линии, завод Пыхьяла, Porto Franco, Ülemiste City, Балтийская мануфактура, а также ставшие на прошлогоднем мероприятии магнитами для публики Таллиннский Горхолл и проходящая курс обновления Батарейная морская крепость. В ходе экскурсий можно будет заглянуть в “закулисье” многих зданий культурного назначения, среди которых крупнейший художественный центр Эстонии — творческий городок ARS, построенный в 1930-е годы Таллиннский Дом искусства, здание центра фотоискусства Fotografiska, возведенная по проекту Райне Карпа Национальная библиотека Эстонии, также будет возможность посетить квартиру художника в Ласнамяэ.