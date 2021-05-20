20.05.2021, 08:02
Таллиннский аэропорт просит у государства дополнительные 20 млн евро(3)
Foto: Tiit Blaat
Строящемуся многофункциональному авиакомплексу, который будет обслуживать грузовые самолеты, и где будут располагаться ремонтные мастерские, недостает финансирования, пишет rusERR.
Министерство экономики запросило у правительства 20 млн евро для увеличения акционерного капитала Таллиннского аэропорта. Сейчас в южной части аэропорта, где взлетная полоса граничит с лесом, возводится инфраструктура, на которую нужны деньги.
“Ни для кого ни секрет, что в авиации последние пару лет были очень сложными. Если брать Таллиннский аэропорт, то, по разным оценкам, наша выручка упала на 30 млн евро. Их мы могли бы инвестировать. У нас уже запущено несколько проектов, и мы хотели бы их продолжать, потому что у нас есть клиенты для этих проектов”, — сказал председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике.