Таллиннский аэропорт просит у государства дополнительные 20 млн евро

“Ни для кого ни секрет, что в авиации последние пару лет были очень сложными. Если брать Таллиннский аэропорт, то, по разным оценкам, наша выручка упала на 30 млн евро. Их мы могли бы инвестировать. У нас уже запущено несколько проектов, и мы хотели бы их продолжать, потому что у нас есть клиенты для этих проектов”, — сказал председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике.