Турция открыта для эстонских отдыхающих — отели сертифицированы по программе безопасного туризма
Чтобы предотвратить пандемию COVID-19, Турция вкладывает большие средства в Программу сертификации безопасного туризма, которая является одним из первых и наиболее успешных примеров в мире. “С 1 января 2021 года сертификат безопасного туризма является обязательным для турецких отелей, у которых более 30 номеров”, — сказала глава компании Coral Travel Анна Дюжок.
Требования к отелям для получения сертификата безопасного туризма
Сертификат безопасного туризма охватывает более 130 установленных критериев. Отели, получившие такой сертификат, должны разместить логотип в своих помещениях или на транспортных средствах, которые они используют. “Например, одним из критериев является разрешение туристам пройти PCR-тест на территории отеля или в ближайшей к отелю лаборатории, чтобы туристы могли вернуться в Эстонию, если они не были вакцинированы или если у них отсутсвует доказательство, что в течение последних 6 месяцев они переболели вирусом. В Турции стоимость PCR-теста на COVID-19 составляет около 30 евро”, — говорит глава Coral Travel в Эстонии.
“Конечно, требования о социальной дистанции, личной гигиене и безопасности остались, например, ношение медицинских масок во всех общественных местах (на улице, в общественном транспорте). “При входе в отель или туристический объект у каждого посетителя измеряется температура”, — поясняет Анна. Все гостиничные и туристические зоны регулярно проходят дезинфекцию. Системы вентиляции также регулярно проверяются. Гости могут пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, которые находятся в местах общего пользования и в номерах. “Правила социальной дистанции распространяются на все места общего пользования, включая бассейны, конференц-залы и развлекательные зоны.
Гостиницы заполнены не полностью. Уровень заполнености варьируется от 30 до 50 процентов, чтобы поддерживать требования социальной дистанции”, — говорит Анна Дюжок. В ресторанах открытого типа “шведский стол” еда и гости разделены стеклянными перегородками, а запрошенные гостями блюда сервирует сам официант, тем самым обеспечивая безопасность туристов. За своим столом гости используют заранее упакованные столовые приборы и приправы.
Вакцинация работников туризма
Турецкое агентство по продвижению и развитию туризма разработало программу вакцинации для турецких работников сферы туризма, которая является частью Программы сертификации безопасного туризма. Цель — обеспечить здоровье и безопасность турецких туристических работников и посетителей. “Планируется, что вакцинация туристических работников должна быть завершена к началу летнего сезона 2021. Турция прилагает большие усилия для обеспечения безопасного и здорового отдыха для иностранных гостей”, — поясняет Анна Дюжок.