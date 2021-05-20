Турция открыта для эстонских отдыхающих — отели сертифицированы по программе безопасного туризма

Чтобы предотвратить пандемию COVID-19, Турция вкладывает большие средства в Программу сертификации безопасного туризма, которая является одним из первых и наиболее успешных примеров в мире. “С 1 января 2021 года сертификат безопасного туризма является обязательным для турецких отелей, у которых более 30 номеров”, — сказала глава компании Coral Travel Анна Дюжок.

Требования к отелям для получения сертификата безопасного туризма

Сертификат безопасного туризма охватывает более 130 установленных критериев. Отели, получившие такой сертификат, должны разместить логотип в своих помещениях или на транспортных средствах, которые они используют. “Например, одним из критериев является разрешение туристам пройти PCR-тест на территории отеля или в ближайшей к отелю лаборатории, чтобы туристы могли вернуться в Эстонию, если они не были вакцинированы или если у них отсутсвует доказательство, что в течение последних 6 месяцев они переболели вирусом. В Турции стоимость PCR-теста на COVID-19 составляет около 30 евро”, — говорит глава Coral Travel в Эстонии.

“Конечно, требования о социальной дистанции, личной гигиене и безопасности остались, например, ношение медицинских масок во всех общественных местах (на улице, в общественном транспорте). “При входе в отель или туристический объект у каждого посетителя измеряется температура”, — поясняет Анна. Все гостиничные и туристические зоны регулярно проходят дезинфекцию. Системы вентиляции также регулярно проверяются. Гости могут пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, которые находятся в местах общего пользования и в номерах. “Правила социальной дистанции распространяются на все места общего пользования, включая бассейны, конференц-залы и развлекательные зоны.