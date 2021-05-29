ФОТО и ВИДЕО | В Эстонии началось строительство нового выставочно-развлекательного центра

На мероприятии по случаю начала строительных работ присутствовали министр государственного управления Яак Ааб и и старейшина волости Тырва Майдо Руусманн. Проект нового центра был разработан компанией OÜ NÜÜD Arhitektid, а строительство поручено AS Ehitustrust.

“Центр Mulgi на хуторе Сооглемяэ станет гордостью и достопримечательностью Мульгимаа, он придаст новое дыхание местному бизнесу и туристическому сектору, повысит репутацию и привлекательность Мульгимаа”, — сказал Майдо Руусманн, старейшина волости и один из организаторов строительства центра. Он добавил, что будущий развлекательный центр несомненно повысит интерес к культуре мульков, благодаря чему местные жители смогут прочувствовать гордость за свою принадлежность к этому малочисленному народу. “В новом центре, который познакомит с культурным наследием мульков в современной и интерактивной форме, можно будет отлично провести время с семьей, друзьями или коллегами.

Вот как будет выглядеть новый выставочно-разлекательный центр:

Согласно плану, подписанному со строительной фирмой Ehitustrust OÜ, на первом этапе строительства будут возведены историческая помещичья усадьба, выставочный зал и открытое пространство площадью около семи гектаров, в том числе вся техническая инфраструктура, подъездные дороги и парковки. Максимальная стоимость строительных работ на первом этапе — 2,473 млн евро.

Но это всего лишь часть грандиозного плана. “Если мы найдем дополнительное финансирование, то при первой возможности продолжим реализацию второго этапа”, — обещает Руусманн.

На втором этапе планируется построить на высоте кроны деревьев дощатый настил с площадками отдыха, напоминающими птичьи гнезда, гамаки и зоны для пикника. На месте старого сарая организаторы хотят возвести дегустационный зал, где будет также открыт ресторан, пивоварня и магазин сувениров. “Есть еще более интересные идеи для развития и расширения”, — сказал оптимистично настроенный старейшина волости.