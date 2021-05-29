ФОТО и ВИДЕО | В Эстонии началось строительство нового выставочно-развлекательного центра
На мероприятии по случаю начала строительных работ присутствовали министр государственного управления Яак Ааб и и старейшина волости Тырва Майдо Руусманн. Проект нового центра был разработан компанией OÜ NÜÜD Arhitektid, а строительство поручено AS Ehitustrust.
“Центр Mulgi на хуторе Сооглемяэ станет гордостью и достопримечательностью Мульгимаа, он придаст новое дыхание местному бизнесу и туристическому сектору, повысит репутацию и привлекательность Мульгимаа”, — сказал Майдо Руусманн, старейшина волости и один из организаторов строительства центра. Он добавил, что будущий развлекательный центр несомненно повысит интерес к культуре мульков, благодаря чему местные жители смогут прочувствовать гордость за свою принадлежность к этому малочисленному народу. “В новом центре, который познакомит с культурным наследием мульков в современной и интерактивной форме, можно будет отлично провести время с семьей, друзьями или коллегами.
Вот как будет выглядеть новый выставочно-разлекательный центр:
Согласно плану, подписанному со строительной фирмой Ehitustrust OÜ, на первом этапе строительства будут возведены историческая помещичья усадьба, выставочный зал и открытое пространство площадью около семи гектаров, в том числе вся техническая инфраструктура, подъездные дороги и парковки. Максимальная стоимость строительных работ на первом этапе — 2,473 млн евро.
Но это всего лишь часть грандиозного плана. “Если мы найдем дополнительное финансирование, то при первой возможности продолжим реализацию второго этапа”, — обещает Руусманн.
На втором этапе планируется построить на высоте кроны деревьев дощатый настил с площадками отдыха, напоминающими птичьи гнезда, гамаки и зоны для пикника. На месте старого сарая организаторы хотят возвести дегустационный зал, где будет также открыт ресторан, пивоварня и магазин сувениров. “Есть еще более интересные идеи для развития и расширения”, — сказал оптимистично настроенный старейшина волости.
Историческая область Мульгимаа охватывает пять волостей (Хелме, Каркси, Халлисте, Пайсту и Тарвасту). Теперь на их месте созданы три самоуправления: Тырва, Вильянди и Мульги.
Начало строительства нового выставочно-развлекательного центра Mulgi совпало с годом, когда город Абья-Палуоя в волости Мульги был удостоен титула культурной столицы финно-угорского народа. При поддержке программы LEADER в течение этого года будут проходить различные мероприятия, знакомящие не только с Мульгимаа, но и с культурой и наследием мульков. Первым крупным мероприятием станет культурный фестиваль Võnge, который пройдет 2 и 3 июля.
В рамках сохранения и развития культуры мульков строительство нового развлекательного центра Mulgi проходит при поддержке программы региональной конкурентоспособности, программы развития уездов, Министерства финансов, самоуправления Мульгимаа. Проектирование центра частично поддержало Министерство сельского хозяйства.
Каким будет новый развлекательный центр можно посмотреть и на 3D-видео: