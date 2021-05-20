Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну как минимум до 15 июня

Представители Министерства внутренних дел Финляндии сообщили, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса каких-либо послаблений или отмены ограничений пока не предвидится. Поэтому, чтобы предотвратить дальнейшее распространение различных штаммов опасного вируса, ограничения на границе Финляндии с другими странами останутся как минимум до середины июня, передает издание Verkkouutiset.

Однако небольшие изменения, которые вступят в силу уже в ближайший вторник, все же будут. Так, например, одной из веских причин для разрешенного въезда в Финляндию теперь является поступление в университет.

Однако помимо общих ограничений на въезд в страну, сохраняются и ограничения на часы работы некоторых пунктов пересечения государственной границы в Лапландии и на востоке Финляндии. Через действующие пункты пересечения границы разрешается въезжать гражданам Финляндии, людям с финским видом на жительство, а также гражданам Европейского союза и Шенгенской зоны, имеющим уважительные причины для въезда в страну.

Ограничения на пересечение границы будут сняты для жителей приграничных с Норвегией областей.

Финляндия ограничивает въезд в страну для граждан всех государств Шенгенского соглашения, кроме Исландии.

Кроме того, правительство Финляндии по-прежнему настоятельно рекомендует отказаться от путешествий за границу, за исключением стран, на жителей которых не распространяются ограничения на въезд в Финляндию.