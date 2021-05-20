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20.05.2021, 15:41

Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну как минимум до 15 июня

 
Alates kolmapäevast on Euroopa Liidu sisepiiril lubatud vaid Soome varustuskindluse ja ühiskonna toimimise seisukohalt vältimatu tööreisimine.
Alates kolmapäevast on Euroopa Liidu sisepiiril lubatud vaid Soome varustuskindluse ja ühiskonna toimimise seisukohalt vältimatu tööreisimine.
Foto: Hendrik Osula
Правительство Финляндии решило, что ограничения на въезд в страну с небольшими изменениями останутся в силе как минимум до 15 июня.

Представители Министерства внутренних дел Финляндии сообщили, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса каких-либо послаблений или отмены ограничений пока не предвидится. Поэтому, чтобы предотвратить дальнейшее распространение различных штаммов опасного вируса, ограничения на границе Финляндии с другими странами останутся как минимум до середины июня, передает издание Verkkouutiset.

Однако небольшие изменения, которые вступят в силу уже в ближайший вторник, все же будут. Так, например, одной из веских причин для разрешенного въезда в Финляндию теперь является поступление в университет.

Однако помимо общих ограничений на въезд в страну, сохраняются и ограничения на часы работы некоторых пунктов пересечения государственной границы в Лапландии и на востоке Финляндии. Через действующие пункты пересечения границы разрешается въезжать гражданам Финляндии, людям с финским видом на жительство, а также гражданам Европейского союза и Шенгенской зоны, имеющим уважительные причины для въезда в страну.

Ограничения на пересечение границы будут сняты для жителей приграничных с Норвегией областей.

Финляндия ограничивает въезд в страну для граждан всех государств Шенгенского соглашения, кроме Исландии.

Кроме того, правительство Финляндии по-прежнему настоятельно рекомендует отказаться от путешествий за границу, за исключением стран, на жителей которых не распространяются ограничения на въезд в Финляндию.

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