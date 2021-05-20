Идем в музей! В Нигулисте открывается выставка "Без ума от Димфны. История девы, которая свела с ума жителей средневекового города"

В центре внимания выставки — позднеготическое ретабло, состоящее из восьми живописных досок с изображением жития и мученичества ирландской принцессы, святой Димфны. Произведение принадлежит собранию крупнейшей частной коллекции в Бельгии, The Phoebus Foundation. Произведение с увлекательным сюжетом и необычной историей выполнено в начале XVI века Госсеном ван дер Вейденом, внуком знаменитого нидерландского художника Рогира ван дер Вейдена. Этот яркий образец традиции ранней нидерландской живописи с необычной иконографической программой долгое время украшал постоянную экспозицию Королевского музея изящных искусств в Антверпене.

На семи живописных досках предстает история жизни и страданий непорочной великомученицы Димфны. Произведение было заказано для монастырской церкви в Тонгерло (нынешняя Бельгия) неподалеку от Гииля. Ирландская принцесса Димфна погибла мученической смертью в Гииле и ее со средних веков почитают в этом регионе как покровительницу душевнобольных.

Экспозиция, рассказывающая об истории этого произведения, его значении и работе по его консервации, организована в сотрудничестве с The Phoebus Foundation, одним из важнейших и крупнейших частных собраний в Бельгии. Специалисты The Phoebus Foundation консервировали живописные произведения три года в сотрудничестве с международными экспертами. Параллельно с работами по консервации были проведены подробные технические исследования, которые дали новые сведения о значении этой алтарной картины, ее происхождении и процессе изготовления.

Выставка будет проходить с 21.05.2021 по 31.10.2021.

Стоимость билета — 8 евро.

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