В Евросоюзе назвали дату вступления в силу коронавирусного сертификата

“У нас есть временной график, это соглашение должно еще пройти голосование в комитете по гражданским свободам и утверждение на пленарной сессии Европарламента. Мы ожидаем, что оно может вступит в силу к 1 июля”, — сказал он.

"Это позволит нам обеспечить отличие от прошлого лета. Лето 2021 года не будет походить на кошмар лета 2020 года", — добавил Лопес Агилар.

"Европейский цифровой сертификат Covid является бесплатным, безопасным и доступным для всех. Он будет охватывать вакцинацию, тест и выздоровление, предлагая гражданам различные опции. Он полностью уважает основные права граждан, включая защиту личных данных. Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение в ЕС", — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что Евросоюз приступил к испытаниям системы сертификатов вакцинации от COVID-19. На этом этапе в эксперименте примут участие 17 стран Евросоюза из 27. В зеленом цифровом пропуске будет три блока информации: о вакцинации одобренными в ЕС препаратами, о последних ПЦР-тестах и о случаях заражения коронавирусом.

Также Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны. Посещения стран ЕС предложили разрешить гражданам из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.