Некоторые рестораны Литвы бойкотируют "паспорт возможностей": мы не хотим делить клиентов на "хороших и плохих"

14 мая об отказе принимать “паспорт возможностей” заявила небольшая пиццерия в Шяуляй Gustuko picerija. Владелец пиццерии Мантас Земяцкас сказал, что прежде такой поддержки не получал.

“Поддержка — так наверное это больше, чем за всю жизнь. Даже мурашки по коже шли от написанного людьми, которые писали, что они привиты, у них есть моральное право на получение паспорта, но они им пользоваться не будут, поскольку выступают за равенство. Это мощно, когда такое слышишь в Литве”, — сказал Земяцкас.

Ресторан Sushi Square (Вильнюс, ул. Атейтес) также сообщил, что считает все одинаково важными — никого нельзя оставлять за дверью. Хозяйка ресторана Алиса Комарова писала, что есть вопрос дискриминации, а они хотят создать одинаковые условия для всех. Ее записью поделились 2500 человек, под ней появилась 1000 комментариев и 10 000 реакций.

К инициативе подключается и ресторан вегетарианской пищи Radharanė, а также мариямпольский Big House Burgers BHB, кафе Millenium в Шаьчининском районе.

Однако некоторые владельцы ресторанов сравнивают эту позицию с “антипрививочниками“ — никакой дискриминации не будет, если у всех будет возможность прививаться и не ставить под угрозу других людей.

Президент Литовской бизнес-конфедерации Андрюс Романовскис сказал, что бойкот “паспорта возможностей“ — это единичные случаи, проблема в том, что людям не хватает информации.

“Паспортом возможностей” смогут пользоваться привитые, переболевшие и получившие отрицательный тест на коронавирус жители. Они должны представить специальный код QR, с которым смогут войти внутрь ресторанов, ходить в бассейны и спортклубы, посещать мероприятия, они смогут пользоваться разными услугами с меньшими ограничениями.

Алиса Комарова сказала, что ей “паспорт возможностей” напоминает ситуацию Второй мировой войны, когда евреям нельзя было ходить по тротуарам и пользоваться общественным транспортом. Комарова считает, что паспорт вносит больше путаницы, информации по этому вопросу не хватает.