ФОТО | Во Франции открывают террасы кафе и туристические достопримечательности

Власти Франции запустили второй этап смягчения ограничений. Снять большинство из них планируют к 30 июня. Приблизительно в это время страна может открыться для вакцинированных туристов. Сейчас правительство обсуждает такую возможность, сообщает портал 34travel.me.

Пока приезжать во Францию могут только туристы из стран Евросоюза и безопасных третьих стран (Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Израиля, Японии и Сингапура). С 9 июня разрешат въезд гражданам США, которые привились от COVID-19.

Во Франции по-прежнему действует обязательный масочный режим, правила социальной дистанции и комендантский час с 21:00 до 5:00.











