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23.05.2021, 13:28

Британцы в Таллинне: отправившаяся в путешествие по миру пара из Великобритании из-за коронавируса на семь месяцев застряла в Эстонии

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Фото из личного архива Крейга и Кёрсти Штенцель
Крейг и Кёрсти Штенцель уволились с работы, вкупе приносившей им 100 000 фунтов стерлингов на двоих, сдали свой дом и продали некоторые вещи, чтобы удостовериться, что им хватит денег на путешествие длиною в целый год. Но когда они добрались до эстонской столицы — Таллинна, ввели локдаун. О том, как живётся паре в Эстонии, пишет The Sun.

С тех пор молодые люди уже 180 дней живут в хостелах и съёмных квартирах от Airbnb, изучают город и выкладывают в сеть сделавшие их знаменитостями видео-дневники, в которых запечатлевают, как протекает их поездка, больше похожая на День сурка.

33-летняя Кёрсти, психолог по профессии, говорит: ”Наши друзья и семьи думают, что мы сошли с ума. Но о лучшем месте мы не могли и мечтать. Люди здесь очень дисциплинированные, население небольшое, поэтому легко разбираться, что к чему, и чувствовать себя в безопасности. Мы могли бы уехать на родину, но уже не осталось ничего, к чему хотелось бы возвращаться. Странно только то, насколько известными мы стали. Мы можем сидеть в кафе, и кто-то обязательно скажет: ”Вы же та самая пара из Великобритании, которая здесь застряла? Привет вам!” Это очень приятно”.

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