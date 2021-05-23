Британцы в Таллинне: отправившаяся в путешествие по миру пара из Великобритании из-за коронавируса на семь месяцев застряла в Эстонии

С тех пор молодые люди уже 180 дней живут в хостелах и съёмных квартирах от Airbnb, изучают город и выкладывают в сеть сделавшие их знаменитостями видео-дневники, в которых запечатлевают, как протекает их поездка, больше похожая на День сурка.

33-летняя Кёрсти, психолог по профессии, говорит: ”Наши друзья и семьи думают, что мы сошли с ума. Но о лучшем месте мы не могли и мечтать. Люди здесь очень дисциплинированные, население небольшое, поэтому легко разбираться, что к чему, и чувствовать себя в безопасности. Мы могли бы уехать на родину, но уже не осталось ничего, к чему хотелось бы возвращаться. Странно только то, насколько известными мы стали. Мы можем сидеть в кафе, и кто-то обязательно скажет: ”Вы же та самая пара из Великобритании, которая здесь застряла? Привет вам!” Это очень приятно”.