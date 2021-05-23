23.05.2021, 13:28
Британцы в Таллинне: отправившаяся в путешествие по миру пара из Великобритании из-за коронавируса на семь месяцев застряла в Эстонии(15)
Фото из личного архива Крейга и Кёрсти Штенцель
Крейг и Кёрсти Штенцель уволились с работы, вкупе приносившей им 100 000 фунтов стерлингов на двоих, сдали свой дом и продали некоторые вещи, чтобы удостовериться, что им хватит денег на путешествие длиною в целый год. Но когда они добрались до эстонской столицы — Таллинна, ввели локдаун. О том, как живётся паре в Эстонии, пишет The Sun.