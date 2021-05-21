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21.05.2021, 18:56

Невероятно! С 24 мая въезд в Эстонию без ограничений разрешен уже из 14 стран Европы, включая Польшу, Норвегию и Болгарию

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Scanpix, AFP
За последние две недели уровень заболеваемости COVID-19 увеличился только в Швеции, Дании, Греции и Сан-Марино.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Швеции (577,5 ↑) и Литве (562,8 ),

Далее следуют: Кипр (521,8 ), Нидерланды (483,1 ), Латвия (431,3 ), Хорватия (369,2 ), Словения (359,8 ), Франция (335,0 ), Бельгия (308,3 ), Греция (286,1 ), Андорра (282,2 ), Эстония (276,7 ↓), Люксембург (260,5 ), Дания (234,7↑), Швейцария (211,0 ), Германия (207,9 ), Италия (191,7 ), Чехия (172,8 ), Австрия (165,5) и Испания (159,4 ↓).

Уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании — 44,9 (↑),

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↑” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается Словакии (164,5 ), Венгрии (148,0 ), Польше (130,2 ), Болгарии (129,4 ), Лихтенштейне (113,6 ↓), Монако (108,8 ), Норвегии (107,9 ), Ирландии (101,4 ), Румынии (72,2 ), Сан-Марино (58,1 ↑), Финляндии (52,6), Португалии (47,8 ), на Мальте (25,3 ) и в Исландия (17,9 ).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 24 по 3- мая 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 14 стран: Великобритании, Венгрии, Румынии, Словакии, Польши, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты, Монако, Сан-Марино, Лихтенштейна.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.

С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.

Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия. По прибытии из Южной Кореи и Таиланда нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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