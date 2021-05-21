Невероятно! С 24 мая въезд в Эстонию без ограничений разрешен уже из 14 стран Европы, включая Польшу, Норвегию и Болгарию

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Швеции (577,5 ↑) и Литве (562,8 ↓),

Далее следуют: Кипр (521,8 ↓), Нидерланды (483,1 ↓), Латвия (431,3 ↓), Хорватия (369,2 ↓), Словения (359,8 ↓), Франция (335,0 ↓), Бельгия (308,3 ↓), Греция (286,1 ↑), Андорра (282,2 ↓), Эстония (276,7 ↓), Люксембург (260,5 ↓), Дания (234,7↑), Швейцария (211,0 ↓), Германия (207,9 ↓), Италия (191,7 ↓), Чехия (172,8 ↓), Австрия (165,5↓) и Испания (159,4 ↓).

Уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании — 44,9 (↑),

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↑” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается Словакии (164,5 ↑), Венгрии (148,0 ↓), Польше (130,2 ↓), Болгарии (129,4 ↓), Лихтенштейне (113,6 ↓), Монако (108,8 ↓), Норвегии (107,9 ↓), Ирландии (101,4 ↓), Румынии (72,2 ↓), Сан-Марино (58,1 ↑), Финляндии (52,6↓), Португалии (47,8 ↓), на Мальте (25,3 ↓) и в Исландия (17,9 ↓).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 24 по 3- мая 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 14 стран: Великобритании, Венгрии, Румынии, Словакии, Польши, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты, Монако, Сан-Марино, Лихтенштейна.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.