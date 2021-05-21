С 7 июня в Испанию без ограничений смогут приехать туристы, вакцинированные от COVID-19

“С 7 июня туристы из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, среди которых находится такая важная страна для нашего туристического сектора, как США, будут иметь возможность въезжать в Испанию, если у них есть сертификат о прохождении полной вакцинации [препаратами], одобренными EMA или ВОЗ”, — сказал премьер.

Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил уверенность в том, что европейские сертификаты вакцинации позволят, чтобы предстоящее лето было намного лучше для туротрасли, чем лето 2020 года.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,6 млн случаев заражения, свыше 79,6 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство Испании ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.