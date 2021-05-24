В плен к ганзейской красоте

И конечно же, вас не оставит равнодушными и уникальный Центр ледникового периода (Jääaja keskus), где можно познакомиться с животными доисторического периода, воспроизведенными в полный рост, и получить обзор того, как в течение тысячелетий формировалась природа в мире и в Эстонии. Гости центра могут отправиться на плоту на прогулку по живописному озеру Саадъярв и получить еще множество незабываемых впечатлений! В Тарту есть, на что посмотреть и где развлечься.

Хотите узнать больше об Эстонии и жителях страны или приобрести самобытный сувенир? Отправляйтесь в Эстонский национальный музей (Eesti Rahva Muuseum) – там найдете все, что вам интересно знать. А если захотите попасть в настоящую сказку, то обязательно посетите «сказочную» выставку в музее.

Отправная точка нашего маршрута – город Тарту, один из важнейших центров бывшего Ганзейского союза. Город известен своим старейшим в Эстонии высшим учебным заведением – Тартуским университетом, его даже называют студенческой столицей Эстонии, а значит, это город для молодежи. Поэтому если вы выбрали путешествие с семьей, то в Тарту можно отлично провести время с детьми. Например, в Центре науки АХХАА (AHHAA Teaduskeskus) — крупнейшем научно-образовательном центре в Прибалтике, где собраны десятки интерактивных экспонатов, с помощью которых можно провести интересные опыты и узнать что-то новое об окружающем мире.

Но об этом чуть позже, после того как откроются все границы, и можно будет свободно вздохнуть полной грудью. А пока, в ожидании отправимся с вами в путешествие по прекрасной Эстонии, и наш маршрут – Тарту-Раквере-Ида-Вирумаа.

Маршрут основан на историческом торговом пути Ганзейского союза и следует из Санкт-Петербурга в Ригу через Тарту, а также охватывает присоединенные к маршруту чуть позднее новые эстонские города Раквере и Вильянди и российские Выборг и Псков.

Но на этот раз едем дальше по своему маршруту и попадаем прямиком в город Раквере, чтобы своими глазами увидеть средневековый замок, основанный еще в 16 веке. Потому что, какое путешествие по Эстонии без средневековых рыцарских замков?

В Раквереском замке вы попадете в настоящую сказку, почувствуете себя доблестным рыцарем или прекрасной дамой, поучаствуете в средневековом приключении и даже, при желании, сможете посетить средневековый бордель или спуститься в ад в камере пыток (но это для самых отчаянных путешественников). Кроме того, в замке вас ждет и масса интересных мероприятий.

Раквере известен еще одной любопытной достопримечательностью – Музеем полиции с замечательной экспозицией, которая наверняка заинтересует как поборников правопорядка, так и возможных нарушителей.

Ну, а далее маршрут ведет нас на северо-восток Эстонии, в Ида-Вирумаа. И мы попадаем в еще одно замечательное место – Парк приключений Кивиыли, где на уникальном ландшафте расположены 15 спортивных и развлекательных аттракционов, которые подарят захватывающие впечатления как малышам в возрасте от 2-х лет, так и их бабушкам и дедушкам. Отдохнуть можно здесь же, в парковом кафе или зонах отдыха.



Добыча сланца в парке приключений для всей семьи Центра развлечений Кивиыли

Фото: Сергей Зюганов

Желаете самых глубоких впечатлений? Нет проблем! Их вы получите в уникальном Эстонском шахте-музее, организованном в карьерах ныне закрытой шахты «Кохтла». Здесь вы почувствуете настоящий вкус шахтерской жизни, испытаете незабываемые моменты во время поездки на внедорожниках по территории карьера, увидите карьерные горы и размывы грунтовых вод.

И заканчиваем мы свое путешествие по ганзейскому пути в приграничном городе Нарве. Здесь посетим еще один замок с более чем 700-летней историей. Его можно назвать также и крепостью, и бастионом, потому что когда-то он надежно защищал город от многочисленных набегов недругов. Сейчас в Нарвском замке открыт музей, где работает масса интересных выставок с постоянно обновляющимися экспозициями. Гостей ждет путешествие по неизвестным и мрачным уголкам окутанного тайнами темного замка, захватывающие легенды и в завершение вечера бокал вина у горящего камина. Здесь можно насладиться волшебной музыкой, исполняемой на многочисленных концертах, а также полюбоваться прекрасными видами на реку Нарва и увидеть российский Ивангород, расположенный на противоположном берегу реки.



Постоянная интерактивная экспозиция Нарвского музея

Фото: Нарвский музей

Ну, а когда откроются границы, вы сможете по маршруту Via Hanseatica отправиться еще дальше, открывая для себя достопримечательные места в России.

Более подробно ознакомиться с наиболее интересными маршрутами и рекомендациями для вашей следующей поездки вы можете на сайте: www.viahanseatica.info

Данная публикация подготовлена при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. Содержание данной публикации является исключительной собственностью Фонда Центра предпринимательства Ида-Вирумаа и ни в коей мере не является отражением позиции стран-участниц Программы и Европейского Союза.



Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ. Сайт Программы: www.estoniarussia.eu.