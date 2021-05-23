Вакцинирован и готов к отпуску: что нужно знать тем, кто собирается путешествовать этим летом

За последние две недели уровень заболеваемости COVID-19 увеличился только в Швеции, Дании, Греции и Сан-Марино. В остальных странах ЕС наблюдается стабильное снижение числа заболевших коронавирусом. Кроме того, об улучшении эпидемиологической обстановки заявляют и многие страны, не входящие в Европейский Союз. Так, например, с 15 мая Турция отменила обязательные для въезда тесты для туристов из Эстонии и еще ряда стран, утверждая, что на турецких курортах можно отдыхать безопасно и спокойно. Однако это совсем не означает, что всё вернулось на круги своя и теперь можно легко и беззаботно, как в былые времена, купить билет на самолет и рвануть в любой город мира.

К сожалению, реалии нашего времени таковы, что теперь перед любым путешествием надо очень тщательно оценить все риски, изучить ситуацию в стране назначения — есть ли какие-то ограничения, а также узнать информацию о правилах перелета: например, за сколько часов до вылета нужно сдать тест, необходимо ли заполнять специальную декларацию о здоровье, какие требования выдвигает авиакомпания, а какие требования действуют в аэропорту. Даже правила страны, через которую вы летите или едете транзитом, теперь должны быть внимательно изучены. Из-за переменчивости ситуации в мире, следует считаться с тем, что страна назначения во время поездки может изменить эпидемиологические правила или ввести региональные ограничения.