Европейские страны призывают закрыть пространство Беларуси для международных рейсов и запретить "Белавии" летать в ЕС

Он назвал “неприемлемой” принудительную посадку лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске. Политик также заявил, что задержанный пассажир Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден.

Такие же призывы звучат и от руководства Польши. Премьер страны настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС после инцидента с самолетом Ryanair.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta Протасевич был задержан. Позднее выяснилось, что рейс продолжился без шестерых пассажиров — двух граждан Беларуси и четырех россиян, пишет Lenta.ru.

Литва призвала страны Евросоюза признать инцидент нарушением правил Международной организации гражданской авиации (ICAO) и приостановить членство Беларуси в этой организации. Также Вильнюс считает необходимым европейским перевозчикам избегать воздушного пространства Беларуси.

Правительство Литвы назвало произошедшее "государственным террористическим актом", и обещает добиваться закрытия воздушного пространства Беларуси для международных полетов. В распространенном в воскресенье сообщении отмечается, что действия Беларуси демонстрируют, что воздушное пространство этой страны не является безопасным для всех, а Литва будет требовать "четкого и бескомпромиссного" ответа международного сообщества. "ЕС должен предпринять действенные меры по защите всех лиц, гражданами какой бы страны они не являлись, если им грозит опасность по причине неадекватных действий режима. Вместе с международными партнерами мы будем добиваться того, чтобы белорусское воздушное пространство было закрыто для международных рейсов. То, что произошло сегодня, является выпадом не только против Литвы, но и сигналом для всего Евросоюза и международных организаций", – говорится в заявлении.