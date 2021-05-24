Европейские страны призывают закрыть пространство Беларуси для международных рейсов и запретить "Белавии" летать в ЕС(4)
Он назвал “неприемлемой” принудительную посадку лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске. Политик также заявил, что задержанный пассажир Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден.
Такие же призывы звучат и от руководства Польши. Премьер страны настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС после инцидента с самолетом Ryanair.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta Протасевич был задержан. Позднее выяснилось, что рейс продолжился без шестерых пассажиров — двух граждан Беларуси и четырех россиян, пишет Lenta.ru.
Литва призвала страны Евросоюза признать инцидент нарушением правил Международной организации гражданской авиации (ICAO) и приостановить членство Беларуси в этой организации. Также Вильнюс считает необходимым европейским перевозчикам избегать воздушного пространства Беларуси.
Правительство Литвы назвало произошедшее "государственным террористическим актом", и обещает добиваться закрытия воздушного пространства Беларуси для международных полетов. В распространенном в воскресенье сообщении отмечается, что действия Беларуси демонстрируют, что воздушное пространство этой страны не является безопасным для всех, а Литва будет требовать "четкого и бескомпромиссного" ответа международного сообщества. "ЕС должен предпринять действенные меры по защите всех лиц, гражданами какой бы страны они не являлись, если им грозит опасность по причине неадекватных действий режима. Вместе с международными партнерами мы будем добиваться того, чтобы белорусское воздушное пространство было закрыто для международных рейсов. То, что произошло сегодня, является выпадом не только против Литвы, но и сигналом для всего Евросоюза и международных организаций", – говорится в заявлении.
"Это действие государственного терроризма, направленное против граждан Евросоюза и других стран, представителей гражданского общества Беларуси, ищущих убежища от преследования режима, а также против безопасности гражданской авиации", – говорится в заявлении. Также отмечается, что эти действия Минска являются "беспрецедентной атакой против международной общественности", и "действием государственного терроризма", заявляет литовское правительство, пишет delfi.lt.
"Это беспрецедентная атака против международного сообщества – с привлечением военной силы был задержан гражданский самолет и его пассажиры, а также похищен гражданин Беларуси, жизни и здоровью которого грозит опасность. Нельзя оправдать то, что обычные путешественники из разных стран были превращены режимом в заложников агрессии", – подчеркивает правительство Литвы.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если задержанного в Минском аэропорту журналиста Романа Протасевича не отпустят, на уровне ЕС будут обсуждаться "очень серьезные санкции". "Включая и то, что белорусское воздушное пространство будет признано небезопасным для гражданской авиации, учитывая, что самолеты "Белавиа" лишатся права приземляться в аэропортах стран ЕС и НАТО", – заявил Науседа в воскресенье на пресс-конференции.