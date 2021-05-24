На пляже в США нашли "чудовище с ангельскими крыльями"(1)
Кенни Харрис из Западной Вирджинии во время отдыха с семьей на одном из пляжей нашел странное существо с “ангельскими крыльями”, пишет The Mirror.
Кенни решил подойти к объекту. Это было мертвое существо, которое вынесло на берег. Внешне мужчина описал его как похожего на горгулью.
“Я вышел на утреннюю пробежку и заметил это издалека. Но это оказалась некая мертвая рыба”, — говорит Харрис.
Кенни сфотографировал крылатое создание и выложил снимок в соцсети. Местные жители, увидев существо, испугались. Некоторые написали, что Кенни нашел чупакабру, другие решили, что перед ними гибрид летучей мыши и рыбы. Среди вариантов также были дементоры из “Гарри Поттера”. Также комментаторы предположили, что такое существо могло появиться из-за сбрасывания токсинов в океан.
В конце концов Кенни пришел к выводу, что он нашел американского морского ангела. Это вид плоскотелых акул, которые могут жить на глубине до 1290 м. Максимальная длина этих рыб — 152 см.