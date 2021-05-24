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24.05.2021, 09:01

На пляже в США нашли "чудовище с ангельскими крыльями"

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Photo by Rowan Heuvel on Unsplash
Существо, внешне напоминающее горгулью, обнаружил мужчина, который отдыхал на пляже с семьей.

Кенни Харрис из Западной Вирджинии во время отдыха с семьей на одном из пляжей нашел странное существо с “ангельскими крыльями”, пишет The Mirror.

Кенни решил подойти к объекту. Это было мертвое существо, которое вынесло на берег. Внешне мужчина описал его как похожего на горгулью.

“Я вышел на утреннюю пробежку и заметил это издалека. Но это оказалась некая мертвая рыба”, — говорит Харрис.

Кенни сфотографировал крылатое создание и выложил снимок в соцсети. Местные жители, увидев существо, испугались. Некоторые написали, что Кенни нашел чупакабру, другие решили, что перед ними гибрид летучей мыши и рыбы. Среди вариантов также были дементоры из “Гарри Поттера”. Также комментаторы предположили, что такое существо могло появиться из-за сбрасывания токсинов в океан.

В конце концов Кенни пришел к выводу, что он нашел американского морского ангела. Это вид плоскотелых акул, которые могут жить на глубине до 1290 м. Максимальная длина этих рыб — 152 см.

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