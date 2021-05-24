На пляже в США нашли "чудовище с ангельскими крыльями"

Кенни Харрис из Западной Вирджинии во время отдыха с семьей на одном из пляжей нашел странное существо с “ангельскими крыльями”, пишет The Mirror.

Кенни решил подойти к объекту. Это было мертвое существо, которое вынесло на берег. Внешне мужчина описал его как похожего на горгулью.

Mystery sea beast with 'angel wings' baffles locals as it washes up on beach https://t.co/Z2Y9Mw4nCA pic.twitter.com/Q9Z3Heqa4v — The Mirror (@DailyMirror) May 19, 2021

“Я вышел на утреннюю пробежку и заметил это издалека. Но это оказалась некая мертвая рыба”, — говорит Харрис.

Кенни сфотографировал крылатое создание и выложил снимок в соцсети. Местные жители, увидев существо, испугались. Некоторые написали, что Кенни нашел чупакабру, другие решили, что перед ними гибрид летучей мыши и рыбы. Среди вариантов также были дементоры из “Гарри Поттера”. Также комментаторы предположили, что такое существо могло появиться из-за сбрасывания токсинов в океан.

В конце концов Кенни пришел к выводу, что он нашел американского морского ангела. Это вид плоскотелых акул, которые могут жить на глубине до 1290 м. Максимальная длина этих рыб — 152 см.