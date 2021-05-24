Последние 250 ливов на Земле: вымирающий народ в Латвии борется с забвением

По приблизительным оценкам, ливов в Европе осталось 200-250 человек — это самая маленькая народность на старом континенте. Однако так было не всегда.

Как и у родственных финского и эстонского, у ливского — схожая грамматика: 17 падежей, у существительных нет рода, в языке нет будущего времени.

И действительно, дед Сталтса был одним из последних носителей ливского языка, который, как считают лингвисты, находится на грани исчезновения.

“Помню, я подумал: что такое? Почему никто не говорит на этом языке? Только несколько очень старых людей”, — вспоминает он.

Только в возрасте 9-10 лет Сталтс начал понимать: кроме нескольких его близких родственников, никто больше не говорит так.

Но вот какая штука: старый капитан редко разговаривал с внуком на латышском. Его рассказы звучали на необычном языке, полном долгих, сложных гласных, дифтонгов и трифтонгов.

Нетрудно понять и тот уважительный трепет, который испытывает к нему внук — дед рассказывал чудесные истории о морских приключениях, которые пленили воображение маленького Дависа.

Сероглазый и статный, грудь колесом, Сталтс и сам далеко не хрупкого телосложения, так что нетрудно представить, что он унаследовал от своего предка и каков был этот предок — здоровяк-капитан, привыкший к тяготам жизни и стойко их переносивший.

Мы сидим в баре Hāgenskalna Komūna, который Сталтс открыл на левом берегу Даугавы в скромном районе Риги, вдали от центра, от старого города с его модными спортбарами и буйными холостяцкими вечеринками.

“У него были вот такие ручищи, — показывает он на своей руке, прибавляя чуть ли не ширину ладони. — Он говорил, что сделан из железа”.

Когда Давис Сталтс начинает рассказывать о своем деде-мореплавателе, в его словах звучит такое глубокое уважение, как будто он говорит о герое мифов.

Есть ли у ливов будущее или история уже вынесла свой неутешительный вердикт в отношении гордой нации рыбаков и ее наследия?

Он показывает мне книгу черно-белых фотографий, сделанных японцем Юки Накамурой: женщины, позирующие рядом с коптильнями, сооруженными из старых лодок; крепкие мужчины, чинящие рыболовные сети или стоящие в дверных проемах и с достоинством глядящие в объектив фотографа…

“Вот почему наш родной язык почти исчез, — вздыхает Сталтс. — Всего за 50 лет Советский Союз сумел сделать то, чего не удалось сделать немцам за 700 лет”.

Последняя носительница ливского языка Гризелда Кристиня скончалась в 2013 году в возрасте 103 лет, в результате чего осталось лишь несколько человек, способных общаться на ливском или хотя бы понимать его. В советское время их родители опасались репрессий и старались не говорить с детьми на языке своих предков.

К тому времени, как Латвия вернула себе независимость в 1991-м, ливская община была раздроблена, ее члены женились и выходили замуж за латышей, ливский язык почти не использовался.

Сестру деда арестовали и отправили на 25 лет в Сибирь. Она вернулась только в середине 1950-х, уже после смерти Сталина. Ее мужа, местного полицейского, расстреляли.

Осознав, что приход Красной армии означает очередную оккупацию, брат деда покинул родную деревню Колку на лодке, бежав в Швецию — как и многие другие ливы.

Советская оккупация после Второй мировой войны принесла репрессии, казни и депортации (как ливов, так и латышей). Для Сталина всякий, глубоко ощущавший свою национальную идентичность, представлял угрозу.

Ливы старались сохранить свою самобытнось, пока их земля переходила от немцев к русским, а в начале XX века стала частью независимой Латвийской Республики.

На протяжении столетий ливы, народ рыбаков, процветали на западных берегах Латвии. В Средние века на ливском говорили 30 тыс. человек.

Чтобы попытаться найти ответ на этот вопрос, я отправился на родину ливов, землю их предков, в западную Латвию, на побережье Рижского залива.

За Ригой шоссе обступил лес. Дело было осенью, автобус в Колку ехал по пустынной дороге среди навевающих меланхолию золотых крон берез, перемешанных с вечной зеленью сосен и елей. То тут, то там за стеной леса мелькали детали усадеб: каменные амбары, деревянные дома, изгороди — и снова исчезали, закрытые деревьями.

К тому времени, когда мы приехали в Колку, стемнело. В автобусе, кроме меня, остался только еще один пассажир. Запах сосновой смолы разливался в сыром соленом воздухе. Издалека был слышен шум прибоя.

Дзенета Маринска, управляющая домом для приезжих, где я остановился, приготовила для меня традиционное ливское угощение: пироги с картофелем и морковью в ржаном тесте. Похожие пироги популярны и у других финно-угорских народов — например, в Финляндии и российской Карелии.

Когда я спросил ее, считает ли она себя ливкой, она засмеялась: “И ливкой тоже. Я росла в латвийском обществе, но, конечно, от родителей я еще в детстве узнала о том, что наша семья имеет отношение к ливам”.

В отличие от Сталтса, Маринска не знала своего ливского деда — он умер до того, как она родилась. Ее бабушка была латышкой, а мать не знала ливского языка. Но Маринска помнит, как ее двоюродная бабушка разговаривала с двоюродной сестрой на ливском.

“Я тогда была совсем маленькая. Помню, как услышала язык, который звучал совсем не как латышский. Меня тогда это так удивило, что я навсегда запомнила тот момент. Момент, когда я вдруг ощутила свои корни”.

На следующий день я одолжил у хозяйки велосипед и отправился к берегу залива, на мыс Колка, где с запада — Балтийское море, а с востока — Рижский залив.