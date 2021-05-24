Эстония готова приостановить авиасообщение с Беларусью — решение за Европой

По словам заведующего отделом авиационных и морских перевозок Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги, у стран-членов Европейского Союза есть возможность ограничить прямое сообщение из соображений безопасности на основе рекомендаций ЕС. В прошлом году Эстония уже воспользовалась этим правом, приостановив часть авиарейсов со странами с высоким уровнем заболевания COVID-19 с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране.

“На данный момент мы ждем решения Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) относительно полетов в воздушном пространстве Беларуси. После этого Департамент транспорта Эстонии может дать рекомендации, продолжать ли рейсы по этому направлению или лучше их избегать. Авиакомпании могут уже сегодня принять решение об изменении плана полетов”, — сказал Линнамяги. Он считает, что ситуацию осложняет тот факт, что речь в данном случае идет не столько об авиационной безопасности, сколько о международных отношениях и политике.

“Государственные органы, отвечающие за авиационную безопасность — Департамент транспорта и Министерство экономики и коммуникаций — не имеют права запретить полеты белорусской компании „Белавиа“, но рейсы могут быть отменены, если будут наложены общие европейские санкции”, — сказал Линнамяги.

Последний на данный момент рейс из Минска прибыл в Таллинн сегодня в 9:54 утра. В свое время за восстановление авиасообщения между Эстонией и Республикой Беларусь выступали ведущие эстонские ИТ-компании, имеющие дочерние предприятия в Минске и большое число наемных сотрудников.