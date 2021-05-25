Ответ Евросоюза Минску: прекращение полетов над Беларусью и закрытие неба над Европой для "Белавиа"(151)
Евросовет призвал авиаперевозчиков из ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси, а также поручил правительствам стран-участниц ЕС запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз и ввести новые санкции против властей Беларуси, пишет Meduza.
Евросовет требует немедленного освобождения Протасевича и Сапеги и расследования принудительной посадки самолета Ryanair со стороны Международной организации гражданской авиации.
Какие авиакомпании уже прекратили полеты?
После принудительной посадки борта Ryanair в Минске Британия первой из европейских стран закрыла небо для белорусской госкомпании "Белавиа", германская авиакомпания Lufthansa, латвийская Air Baltic, венгерская Wizz Air, польская LOT, голландская KLM и шведская SAS объявили, что их самолеты прекратили полеты над территорией Беларуси после принудительной посадки борта Ryanair в Минске, а Литва запретила полеты над Беларусью из своих аэропортов, пишет BBC.
Министр транспорта Британии Грант Шаппс объявил в понедельник, что приостановил разрешение "Белавиа" на ежедневные рейсы в лондонский аэропорт Гэтвик, а также распорядился, чтобы британские самолеты впредь избегали воздушного пространства Беларуси.
Министр также заявил, что, по всей видимости, в принудительной посадке самолета Ryanair и захвате оппозиционера Романа Протасевича соучаствовали российские спецслужбы.
"Белавиа" выполняла рейсы из Минска в Лондон совместно с французской Air France.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб вызвал посла Беларуси, чтобы высказать ему возмущение "грубейшим нарушением международного права", и сообщил журналистам, что Лондон обдумывает новые санкции против Александра Лукашенко и его окружения.
Рейсы нескольких европейских авиакомпаний в понедельник уже облетали воздушное пространство Беларуси.
Как пояснила официальный представитель Air Baltic Алиса Бреде, согласно рекомендации Агентства по авиационной безопасности ЕС об осторожной работе в Минске и в небе над ним, компания решила во время полетов из Риги в Одессу и Тбилиси избегать воздушного пространства Беларуси.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в эфире Латвийского радио заявил о необходимости введения официального запрета на полеты белорусских самолетов над территорией Латвии.
Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис в понедельник объявил о запрете на использование аэропортов страны для полетов над территорией Беларуси. Этот запрет, как уточнил министр, начнет действовать 25 мая с 3:00 по местному времени.
Власти Литвы также рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Беларуси.
"Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Литвы воздержаться от любых поездок в республику Беларусь и призывает всех граждан Литвы, находящихся в Беларуси, покинуть страну", - говорится в сообщении на сайте МИД Литвы.
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, в воскресенье был экстренно посажен в Минске. После приземления в минском аэропорту был задержан находившийся на борту Роман Протасевич - бывший главный редактор телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.