Ответ Евросоюза Минску: прекращение полетов над Беларусью и закрытие неба над Европой для "Белавиа"

Евросовет призвал авиаперевозчиков из ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси, а также поручил правительствам стран-участниц ЕС запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз и ввести новые санкции против властей Беларуси, пишет Meduza.

Евросовет требует немедленного освобождения Протасевича и Сапеги и расследования принудительной посадки самолета Ryanair со стороны Международной организации гражданской авиации.

Какие авиакомпании уже прекратили полеты?

После принудительной посадки борта Ryanair в Минске Британия первой из европейских стран закрыла небо для белорусской госкомпании "Белавиа", германская авиакомпания Lufthansa, латвийская Air Baltic, венгерская Wizz Air, польская LOT, голландская KLM и шведская SAS объявили, что их самолеты прекратили полеты над территорией Беларуси после принудительной посадки борта Ryanair в Минске, а Литва запретила полеты над Беларусью из своих аэропортов, пишет BBC.

Министр транспорта Британии Грант Шаппс объявил в понедельник, что приостановил разрешение "Белавиа" на ежедневные рейсы в лондонский аэропорт Гэтвик, а также распорядился, чтобы британские самолеты впредь избегали воздушного пространства Беларуси.

Министр также заявил, что, по всей видимости, в принудительной посадке самолета Ryanair и захвате оппозиционера Романа Протасевича соучаствовали российские спецслужбы.

"Белавиа" выполняла рейсы из Минска в Лондон совместно с французской Air France.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб вызвал посла Беларуси, чтобы высказать ему возмущение "грубейшим нарушением международного права", и сообщил журналистам, что Лондон обдумывает новые санкции против Александра Лукашенко и его окружения.

Рейсы нескольких европейских авиакомпаний в понедельник уже облетали воздушное пространство Беларуси.