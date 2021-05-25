В Великобритании из замка украли королевские драгоценности стоимостью более 1 млн фунтов(6)
Среди прочих пропавших предметов — чаши для коронации, которые Мария подарила графу-маршалу Англии.
Замок открылся после длительного локдауна лишь в минувший вторник, а кража произошла в пятницу — сигнализация сработала в 22:30 по местному времени. Воры проникли через окно и разбили стеклянный шкаф, где хранились реликвии.
В полиции не исключают, что обнаруженный брошенным и горящим в соседнем городе Барлавингтоне внедорожник имел отношение к преступлению.
“Уникальные реликвии”
Представитель совета попечителей замка Арундел сказал: “Украденные предметы имеют значительную денежную ценность, но как уникальные артефакты коллекции герцога Норфолкского имеют неизмеримо большее и бесценное историческое значение. Поэтому мы призываем всех, у кого есть информация, обратиться в полицию, чтобы помочь им вернуть эти сокровища”.
Кража на заказ
Питер Сквайрс, профессор криминологии в университете Брайтона, отметил, что в последнее время происходит “удивительно много” краж древностей и предметов культурного наследия.
Он сказал, что вещи часто крадут на заказ, а потом они попадают в частные коллекции.
В интервью профессор сказал: “В зонах боевых действий на Ближнем Востоке есть много свидетельств разграбления музеев и того, что украденные предметы быстро попадают в интернет, где на них делают ставки дилеры. Конечно, золото можно просто переплавить, но это значительно снижает его ценность, поэтому найти кого-то, кому нужны предметы, а не просто слитки, — вот цель воров”.
Профессор Кейт Уильямс из университета Рединга объясняет: “Когда [Мэри] бежала из Шотландии в Англию, большая часть ее имущества была разграблена. После казни почти все, что у нее оставалось, было сожжено, потому что существовали опасения, что ее будут воспринимать как католическую мученицу”.
Молли О’Мэлли из Управления уголовного розыска Чичестера призвала людей, которые были в Арунделе в пятницу вечером и видели любую подозрительную активность в районе замка, связаться с полицией, а также немедленно сообщать о предложениях купить украденные предметы, если такие последуют.