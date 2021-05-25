Последствия захвата самолета в Беларуси: теперь перелет из Таллинна в Грецию будет на 1,5 часа дольше

“Это грубое нарушение правил гражданской авиации”, — говорит Салумяэ о вынужденной посадке в Минске пассажирского самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Он считает, что этот инцидент требует реакции со стороны государств и авиакомпаний, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

По словам Салумяэ, нарушение согласованных на международном уровне правил гражданской авиации заставит авиакомпании избегать недружественных воздушных коридоров, что приведет к подорожанию билетов и увеличению продолжительности рейсов. Так, например, в будущем перелет из Эстонии в Грецию может занять пять часов вместо прежних 3,5 часа. По мнению Салумяэ, вполне возможно, что в случае изменения маршрутов авиакомпаний объемы перевозок в Эстонии могут также уменьшиться.

Салумяэ опускает возможные ситуации, в которых реакция Беларуси могла быть оправданной, так как считает, что страна выдвинула весьма противоречивые объяснения. По его словам, теоретически, конечно, возможно, что у властей Беларуси действительно была информация о бомбе, но с другой стороны, зачем тогда поднимать в воздух истребители.

“Беларусь — маленькая страна, перелет через ее территорию занимает 30-45 минут, и, на мой взгляд, если бы действительно было подозрение о бомбе на борту, капитан воздушного судна приземлился бы в Вильнюсе, который находился рядом и где борт уже ожидали”, — сказал Салумяэ. По его утверждениям, к угрозам взрыва относятся серьезно, и для обеспечения безопасности пилот обычно выбирает первую подходящую взлетно-посадочную полосу, при этом авиадиспетчер не настаивает, где именно должен приземлиться самолет. “Но если ко лбу приставлен пистолет, капитан несет ответственность за пассажиров и экипаж, таким не рискуют”, — сказал Салумяэ. Он считает, что в данном случае у пилотов просто не было выбора, и самолет приземлился там, куда его направили истребители.

В маршрутных планах многих авиарейсов из Эстонии также стоит воздушный коридор через Беларусь. Через территорию этой страны летят самолеты в Киев, Минск, Турцию, Египет и Грецию. Салумяэ отмечает, что белорусские авиадиспетчеры всегда отличались профессионализмом, а перелеты в небе над Беларусью были безопасными и спокойными. Сейчас же безопасность поставлена ​​под сомнение. За всю свою 20-летнюю карьеру в авиации Салумяэ не припомнит ни одного подобного случая, хотя похожие ситуации в истории пассажирских перевозок все же были. Однако на данный момент все зависит от решения авиакомпаний и глав государств — по словам Салумяэ, в ближайшие годы можно будет увидеть, приведет ли соответствующая реакция авиакомпаний и стран к тому, что подобное больше не повторится или же, наоборот, практика “захватов” пассажирского транспорта станет регулярной.