Печальная статистика: в прошлом году от путешествий отказалась почти половина жителей Эстонии

С 2017 года интенсивно увеличивался объем потребления мобильного интернета в зарубежных поездках благодаря регламенту Европейского союза о роуминге. Жители Эстонии наверняка с удовольствием попутешествовали бы побольше и в прошлом году, поскольку большинство клиентов Elisa ранее ездили за рубеж пару раз в год, но глобальное распространение коронавируса заставило многих резко изменить планы поездок.

“Изучая статистику за последние месяцы минувшего года, мы видим, что путешествия практически прекратились. Если обычно поездки клиентов Elisa носят сезонный характер, то в прошлом году происходил только спад”, — отметила телекоммуникационный менеджер Elisa Майлийз Плооманн. В 2020 году за рубежом побывало на 41% меньше клиентов Elisa, причем наибольший спад пришелся на апрель, когда в другие страны съездило на 63% меньше клиентов по сравнению с 2019 годом. Потребление мобильного интернета за рубежом в прошлом году уменьшилось не столь значительно — всего на 22%.

Статистика иностранного туризма в Эстонии демонстрирует сходную тенденцию. “Год начался отлично, в январе и феврале в Эстонии побывало на 30% больше туристов, но в марте начался спад”, — пояснила Майлийз Плооманн. В 2020 году в эстонской сети было зарегистрировано на 38% меньше иностранных номеров, но потребление данных при этом сократилось гораздо меньше — всего на 8%.

“Хотя эта статистика в целом и удручает, нельзя не отметить, что люди все равно из года в год потребляют все больше интернета на смартфонах. Именно поэтому спад потребления данных не столь значителен по сравнению с уменьшением роуминга. Новые платформы общения онлайн и меняющиеся потребительские привычки будут и впредь увеличивать объемы потребления данных, поэтому нельзя откладывать широкое внедрение 5G”, — заключила Майлийз Плооманн.