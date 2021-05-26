Печальная статистика: в прошлом году от путешествий отказалась почти половина жителей Эстонии(20)
С 2017 года интенсивно увеличивался объем потребления мобильного интернета в зарубежных поездках благодаря регламенту Европейского союза о роуминге. Жители Эстонии наверняка с удовольствием попутешествовали бы побольше и в прошлом году, поскольку большинство клиентов Elisa ранее ездили за рубеж пару раз в год, но глобальное распространение коронавируса заставило многих резко изменить планы поездок.
“Изучая статистику за последние месяцы минувшего года, мы видим, что путешествия практически прекратились. Если обычно поездки клиентов Elisa носят сезонный характер, то в прошлом году происходил только спад”, — отметила телекоммуникационный менеджер Elisa Майлийз Плооманн. В 2020 году за рубежом побывало на 41% меньше клиентов Elisa, причем наибольший спад пришелся на апрель, когда в другие страны съездило на 63% меньше клиентов по сравнению с 2019 годом. Потребление мобильного интернета за рубежом в прошлом году уменьшилось не столь значительно — всего на 22%.
Статистика иностранного туризма в Эстонии демонстрирует сходную тенденцию. “Год начался отлично, в январе и феврале в Эстонии побывало на 30% больше туристов, но в марте начался спад”, — пояснила Майлийз Плооманн. В 2020 году в эстонской сети было зарегистрировано на 38% меньше иностранных номеров, но потребление данных при этом сократилось гораздо меньше — всего на 8%.
“Хотя эта статистика в целом и удручает, нельзя не отметить, что люди все равно из года в год потребляют все больше интернета на смартфонах. Именно поэтому спад потребления данных не столь значителен по сравнению с уменьшением роуминга. Новые платформы общения онлайн и меняющиеся потребительские привычки будут и впредь увеличивать объемы потребления данных, поэтому нельзя откладывать широкое внедрение 5G”, — заключила Майлийз Плооманн.
Роуминговая статистика указывает на то, что в прошлом году клиенты Elisa чаще всего ездили в Латвию, Финляндию, Россию, Литву, Германию и Польшу. В Эстонию чаще всего приезжали из Финляндии, Латвии, Нидерландов, Швеции, Великобритании, Литвы и Дании.
Elisa Eesti AS (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегменте телекоммуникационных услуг для частных клиентов. Elisa Eesti оказывает развлекательные, инфотехнологические и телекоммуникационные услуги и создает безопасные решения для клиентских сетей и центров обработки данных. Цель насчитывающего около 1000 работников крупного предприятия — стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, а также эксклюзивный собственный телевизионный контент через платформу Elisa Huub. Подразделение бизнес-клиентов Elisa Eesti помогает фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности посредством внедрения сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2020 году составил 180 миллионов евро.