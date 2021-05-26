"Не нужен нам берег турецкий": туристы отправились в необычный поход по Эстонии

Главной проблемой для Ханса стали экстремальные погодные условия. “Чрезвычайно дождливые и холодные дни чередовались с палящим солнцем и температурой в 25 градусов — каждое утро приходилось приспосабливаться к новым условиям. В случае проливного дождя мы надевали дождевики, а Кятлин иногда надевала поверх обуви полиэтиленовые пакеты, и носила, пока они не порвутся. Кроме того, мы делали относительно мало перерывов и ели прямо на ходу — без движения очень быстро начинаешь замерзать. В жаркую погоду напротив останавливаться приходилось чаще, потому что солнце забирало большую часть нашей энергии”, — добавляет Ханс.

Впрочем, она продолжила путь и с мозолями. Перед сном она мыла ноги, прокалывала мозоли и давала ногам дышать всю ночь. Утром тщательно заклеивала их пластырем и вновь отправлялась в путь — в таком ритме и прошла вся первая неделя похода.

“Перед походом меня больше всего пугали клещи и пауки, а также свободно бегающие деревенские собаки. В глубине души я также сомневалась, что действительно смогу преодолеть такое расстояние. Сегодня я хочу дать одну-единственную, но очень важную рекомендацию: никогда не отправляйтесь в поход без разношенной обуви! К концу первого дня у меня на ногах было шесть мозолей, а на четвертый день — уже 12, и их лечением я занималась как минимум половину похода”, — рассказывает Кятлин.

Фотографа-натуралиста Ханса Маркуса Антсона и его невесту Кятлин Недо, в повседневной жизни работающую парикмахером, вывели на туристическую тропу общие интересы и страсть к приключениям. Если для Ханса длительные походы на природе и ночевка в палатке привычны, то для Кятлин столь долгий и масштабный поход стал относительно новым опытом. Активные в социальных сетях молодые люди любят снимать видеоролики о своих приключениях, и говорят, что вдвоем документировать их проще.

Из лесных жителей Ханс и Кятлин встретили в пути кабанов, серо-белую длиннохвостую неясыть и таинственно ухающих ночью сов. Но самым ярким воспоминанием стала встреча с кабанами. “Всего за несколько часов мы видели их четыре раза, а в самом большом стаде было около 30 особей. Через дорогу перебегали десятки поросят, что на самом деле довольно редкое зрелище. Последняя встреча была очень запоминающейся, нам пришлось пошуметь, потому что в присутствии поросят свиноматка может стать довольно агрессивной. К счастью, ничего опасного не произошло, и мы успешно сняли об этой встрече видеоролик”, — говорит Ханс.

Рюкзаки путешественников весили в общей сложности 36 килограммов: 22 кг достались Хансу, а 14 кг несла Кятлин. В общей сложности за 20 дней Ханс и Кятлин прошли 400 километров, средняя дневная дистанция составила 22 километра, а средняя скорость — 5,2 км/ч. За это время они отдыхали два дня. Ночи они в основном проводили в палатке, изредка спали в лесных хижинах, ночевали в энергетической пирамиде, а одна ночь прошла в настоящей постели. Каждые пять дней туристы останавливались, чтобы пополнить запасы еды и зарядить все аккумуляторы.

Еду туристы готовили на легкой походной газовой плите. С собой они взяли упаковки с высококалорийными блюдами и кашами, которые нужно лишь залить горячей водой. “Для перекусов мы сами сделали богатые энергией батончики, куда добавили орехи, белый шоколад, мюсли, финики, кокосовую стружку, мармелад и мед. Еще в пути подкреплялись орехами, сушеными бананами и желейными конфетами. Иногда на встречающихся по пути заправках покупали хот-доги”, — рассказывают путешественники.

С собой взяли фильтр для очистки воды — он позволяет на 99% избавить от бактерий воду из ручьев, болот и прочих природных водоемов. В сутки на двоих уходило около 6 литров воды. Пополняли запасы также в деревенских магазинах, на хуторах и в кафе.

Вспоминая свой поход, Кятлин и Ханс говорят, что горды пройденным расстоянием. “Помню, как когда-то, когда я жила в Таллинне, мне казалось, что 2–3 километра идти до магазина пешком — это долго. Всегда предпочитала проехаться на трамвае. Теперь после 400 километров на ногах 25-киллометровый поход с 14 килограммами за спиной кажется отдыхом. Все возможно, если выйти из зоны комфорта”, — побуждает Кятлин всех больше двигаться и не бояться приключений.

“Если действительно хочется отправиться в поход, я рекомендую просто начать строить планы. Продумайте маршрут, снаряжение и запасы съестного. Начинайте с небольших дистанций и постепенно начните предпринимать более далекие вылазки. Эстонские леса, болота, флора и фауна дают столько позитивной энергии! Предстоящее лето — идеальное время, чтобы подарить себе такой опыт”, — добавляет Ханс.

Ознакомьтесь с приключением Ханса и Кятлин в их социальных сетях.



Ханс Маркус Антсон

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Кятлин Недо

● Instagram: https://www.instagram.com/katunedo/