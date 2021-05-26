Евроконтроль: авиарейсы в обход Беларуси могут быть перенаправлены через страны Балтии

По данным Евроконтроля, ежедневно воздушное пространство Беларуси пересекают около 100 самолетов авиакомпаний ЕС и Великобритании.

Авиакомпании, не желающие лететь через воздушное пространство Беларуси, могут понести дополнительные временные и топливные расходы в зависимости от маршрута. В меньшей степени это затронет более дальние рейсы”, — сообщил Евроконтроль агентству Reuters.

“Если 100 самолетов авиакомпаний ЕС и Великобритании не смогут использовать для полетов воздушное пространство Беларуси, им придется пролететь в среднем на 40 морских миль больше. Для большинства перевозчиков, летающих над Беларусью, наиболее эффективным изменением маршрута является перелет через страны Балтии”, — добавило агентство.