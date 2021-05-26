Интерес жителей Эстонии к путешествиям растет: через полгода отправиться в поездку планирует уже каждый третий человек(5)
“В сегодняшнем мире коронавирусный кризис является, пожалуй, наиболее важным аспектом, влияющим на возможность путешествий, а также на интерес к ним и предпочтения людей, — говорит специалист по маркетингу судоходной компании DFDS Eesti Мерье Вари. — Однако теперь, когда во многих странах вакцинируется все больший процент населения, а ограничения на перемещения между странами уменьшаются, это вселяет в людей оптимизм и в отношении путешествий”.
Проведенное недавно исследование показало, что эстонцы в этом не исключение: с начала года интерес жителей Эстонии к путешествиям увеличивался каждый месяц, и уже каждый десятый человек считает путешествия безопасными. “Ощущение безопасности побуждает людей строить планы в отношении путешествий, и через полгода путешествовать планируют уже почти 30 % жителей Эстонии, — комментирует Вари. — Как и ожидалось, люди, которые не планируют в ближайшее время выезжать за границу, приводят в качестве основных причин ограничения на путешествия или карантин и страх заразиться коронавирусом”. Несмотря на то, что самым популярным месяцем для путешествий является октябрь, большинство жителей Эстонии все же планируют путешествовать в летние месяцы, преимущественно в июне и августе.
Как же вирус изменил предпочтения людей в связи путешествиями? “Пандемия повлияла на то, как жители Эстонии бронируют свои поездки: по сравнению с периодом до коронавирусного кризиса почти двое из трех человек планируют бронировать поездки ближе к запланированной для путешествия дате, а четверть людей — вовсе в последний момент, — сообщает Вари. — Зато можно сказать, что чувствительность жителей Эстонии к ценам особо не возросла — более половины респондентов исследования считают, что их бюджет для путешествий не меньше того, который был в докоронавирусное время”.
Ощутимы изменения и в образе мышления жителей Эстонии в отношении выбора транспортных средств. “Планируется использовать больше таких видов транспорта, где вместе собирается минимальное количество людей, — поясняет Вари. — По сравнению с периодом до коронавирусного кризиса 30 % людей с большей вероятностью отправятся за границу на автомобиле”. Она подтверждает, что, помимо безопасности путешествий на автомобиле, у поездок на собственном транспортном средстве есть и другие бонусы: “Вы можете гибко планировать свой маршрут, а с использованием, например, судовых переправ, выбор пунктов назначения будет еще шире”.
Вари подчеркивает, что, путешествуя на судах, с собой в поездку можно брать даже домашних животных: “На борту судов компании DFDS можно перевозить и четвероногих друзей. Благодаря большому простору для движения путешествие на машине и судне является благоприятным для животных выбором”. С домашним животным или без него — путешествуя с DFDS, спокойствие будет гарантировано в любом случае, поскольку вносить изменения в забронированные поездки в 2021 году можно бесплатно.
DFDS — это европейская компания, занимающаяся морскими перевозками и логистикой и эксплуатирующая более чем 50 судов на 35 маршрутах на Балтийском, Северном и Средиземном морях и в Ла-Манше. Эстонский филиал DFDS принадлежит концерну DFDS и на ежедневной основе обслуживает маршрут Палдиски-Капельшер. В проведенном в апреле исследовании участвовали 300 жителей Эстонии.