Ожидает ли нас этим летом небывалый бум внутреннего туризма?(10)
“Зарубежные курорты Турции и Греции уже много лет являются любимыми направлениями жителей Эстонии, и это лето не исключение. Интерес к поездкам туда по-прежнему высок”, — рассказала Катрин Ааслайд, менеджер по маркетингу Estravel. “Однако для того, чтобы привлечь внимание к местным туристическим компаниям, в этом году мы решили сделать более масштабную кампанию с ассортиментом предложений по отдыху в нашей стране. Многие люди в последний раз открывали для себя Эстонию много лет назад и даже не представляют, насколько все изменилось с тех пор, и какие новые и разнообразные возможности открываются перед ними. Именно поэтому в этом году мы добавили в наш ассортимент летних предложений рекордное количество различных вариантов активного отдыха и времяпрепровождения в Эстонии, а также на островах Балтийского моря”, — добавила Ааслайд.
По словам Рийны Раутс, менеджера по продажам Estravel в Балтийском регионе, этим летом Estravel предлагает дома для отдыха в разных ценовых категориях по всей Эстонии. “Например, большой интерес вызывают гостевой дом Хыбекала, дома отдыха Унгру и Калана в Хийумаа. Также популярны хутор Мария в Пярнумаа, дом отдыха Карупахна в Ярвамаа, хутор Энергия в Вильяндимаа, летний дом Ульге Парк у озера Выртсъярв и дом отдыха Нюбон на острове Рухну. В этом году в подборке предложений больше идей для отдыха на эстонских островах, чем обычно. Есть однодневные поездки на Прангли, Вормси, на берега Кихну и Хийумаа, а также пакеты с ночевкой на несколько дней, например, на Вийрелайде, Сааремаа или Рухну”, — перечислила Раутс.
Многие места предлагают дополнительные мероприятия в рамках пакетов отдыха, такие, как прокат велосипедов, верховая езда, каякинг, каноэ, диск-гольф, наблюдение за птицами и многое другое. Также предлагаются летние шоу, прогулки по болотам, наблюдение за медведями, тюленями, проживание в усадьбе, спа-салоны, романтические вечера и пакеты для отдыха в городе.
“После объявления о возобновлении работы курортов, спа-отдых на различных эстонских курортах, таких, как Сааремаа и Пярну, был немедленно раскуплен. Также тем, кто хочет арендовать дом на колесах для летних приключений, следует поторопиться и проявить гибкость в выборе дат поездки, поскольку самые популярные даты уже распроданы”, — добавила Раутс.
“Для тех, кто хочет провести несколько дней за границей, но не хочет ехать далеко, предлагаются различные морские путешествия в Финляндию и на острова Балтийского моря. Аландские острова всегда были любимы жителями Эстонии, — говорит Кристи Кукк, руководитель отдела по работе с продуктами компании Estravel. “Посещение Аландских островов в июле выпадает на даты международной регаты Tall Ships Race, где можно увидеть самые большие в мире парусники”, — добавила Кукк. Она также сообщила, что, хотя Estravel эксклюзивно забронировал 200 мест на пароме на самые популярные даты, большинство из них уже сегодня предварительно забронированы клиентами Estravel.
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