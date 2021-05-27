Турист купил билеты в Дубай и оказался единственным пассажиром Boeing 777

Так, самолет арабской авиакомпании Emirates, летевший по маршруту в Дубай из Мумбаи, перевез всего одного туриста, пишет Lenta.ru.

Уточняется, что такая ситуация произошла из-за того, что ОАЭ ужесточили ограничения, закрыв свои границы для туристов из Индии. Теперь въезд в Дубай будет разрешен только некоторым категориям пассажиров, среди которых члены дипмиссий, обладатели золотой визы Эмиратов и граждане страны.

Аэропорт Мумбаи подтвердил, что на борту самолета, следовавшего рейсом EK-501, находился только один пассажир.

“Самолет EK-501 Emirates выполнял рейс из аэропорта Мумбаи в Дубай с одним пассажиром. Самолет вылетел в 4:30 утра по восточному времени”, — сообщили в аэропорту.

Ранее в апреле состоятельный мужчина из Израиля оказался единственным пассажиром в самолете, рассчитанном на 160 человек. Воздушное судно совершило перелет по маршруту из Тель-Авива в Касабланку и обратно. Бизнесмену пришлось в экстренном порядке арендовать лайнер для полета в средиземноморскую страну на лечение.