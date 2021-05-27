Около 20 иностранцев застряли в транзитной зоне аэропорта в Минске

“Наиболее проблемная ситуация сложилась с транзитными пассажирами, которые прилетели в Национальный аэропорт Минск и ожидают вылета в другие страны. Однако из-за введенных рядом государств ограничений на авиасообщение многие рейсы отменены не по вине белорусской стороны. Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта”, — рассказал Бычковский.

Он уточнил, что в пограничное ведомство поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства, пишет Интерфакс.

В связи со сложившейся ситуацией Госпогранкомитет рекомендует иностранным гражданам для решения проблем, связанных с возвращением домой, обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске после сигнала о бомбе на борту. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел Роман Протасевич — бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белврусь использовала истребитель МиГ-29.

После этого саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Некоторые авиакомпании стали направлять рейсы в облет Беларуси.