Пассажиры рейса Минск-Таллинн: “Говорят, в Беларуси все хорошо. Но хорошо, наверное, только у Саши и Коли”

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Через полтора часа после приземление в Таллиннском аэропорту самолета из Минска правительство Эстонии приняло решение о закрытии воздушного пространство для авиакомпании Belavia. Запрет вступает в силу сегодня.