27.05.2021, 14:33
Пассажиры рейса Минск-Таллинн: “Говорят, в Беларуси все хорошо. Но хорошо, наверное, только у Саши и Коли”
Сегодня утром, несмотря на то, что многие страны уже запретили авиасообщение с Беларусью, в Таллиннском аэропорту приземлился самолет авиакомпании Belavia, совершивший рейс по маршруту Минск-Таллинн. Как уверяют пассажиры, билеты на этот рейс разобрали на считанные часы, свободные места остались только в бизнес-классе.
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Через полтора часа после приземление в Таллиннском аэропорту самолета из Минска правительство Эстонии приняло решение о закрытии воздушного пространство для авиакомпании Belavia. Запрет вступает в силу сегодня.