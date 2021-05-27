Авиакомпании начали отменять рейсы в Москву из Европы. Что происходит?

Рейс AF1154 французской авиакомпании Air France в Москву должен был прилететь по расписанию в 27 мая в 15:00 по московскому времени. На электронном табло аэропорта Шереметьево он объявлен отмененным. Причины отмены не указаны.

Позже стало известно, что часть пассажиров отмененного рейса Air France прибудет в Москву в этот же день рейсом “Аэрофлота”. “Это обычная отраслевая практика. В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна, рейс выполняется на более вместительном широкофюзеляжном Boing 777”, — сообщил РИА Новости официальный представитель российской авиакомпании Михаил Демин.

Австрийская компания Austrian Airlines должна была выполнить рейс OS601, который ожидался в Домодедово в 13:45. Он также значится отмененным на онлайн-табло аэропорта.

Оба эти рейса выполняются над территорией Беларуси. Air France и Austrian Airlines приняли решение прекратить полеты в воздушном пространстве этой страны. Однако рейс OS601 австрийской компании в Москву 24 мая был выполнен над территорией Украины.

В Austrian Airlines сообщили Би-би-си, что решили прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси из-за рекомендации европейского авиарегулятора EASA. Такое решение, как говорится в ответе на запрос Русской службы, повлекло за собой изменения в полетных планах, которые должны быть одобрены авиационными властями: “Российские власти не дали разрешения [на полет по новому маршруту], и в результате Austrian Airlines были вынуждены отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву”.

Массовые отмены авиарейсов стали ответом на принуждение к посадке в Минске авиалайнера компании Ryanair и задержания находившегося на его борту оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушки.