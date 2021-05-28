"Что хочу, то и делаю": владелец частной территории перекрыл выход на популярную походную тропу и смотровую вышку

“Пожалуйста, постарайтесь понять, что 18 лет достаточно для того, чтобы позволять на своей же земле каждому желающему вести себя так, как он считает нужным, в том числе пасти животных, построить для них хлев или проложить пешеходную тропу, не сообщая об этом владельцу и не говоря уже о том, чтобы спросить разрешения”, — написал он на Facebook.

“Так называемая пешеходная тропа RMK была проложена без согласования с владельцем, туристы не выполняли элементарных требований по пожарной безопасности и содержанию места в порядке. Мне ничего не оставалось делать, как закрыть данную тропу. Это мой дом, и если бы не возникло проблем, эту территорию бы не закрыли. Было всё — кемпинг, вечеринки, костры без присмотра, не говоря уже о мусоре”, — пояснил он.

Однако недавно он все решил объяснить свою позицию в одной из местных групп в социальной сети Facebook, где люди выражали обеспокоенность, что больше не смогут гулять по любимой тропе.

Кроме того, он больше не разрешает пасти на своей территории быков, благодаря которым годами удавалось предотвратить разрастание тростника на прибрежном лугу, который находится между лесом и побережьем. Все это делалось на основе природоохранного проекта, много лет назад инициированного Департаментом окружающей среды.

Учебная тропа с информационными стендами RMK проходила через четыре частных участка. Недавно владелец одного из участков, располагавшегося как раз посередине тропы, решил, что больше не хочет видеть туристов на своей земле и повесил знаки, обозначающие границу частной территории.

Орнитолог и руководитель клуба изучения природы Марко Валкер много лет проводил здесь учебные походы как для детей, так и для взрослых. По его словам, закрытие учебной тропы Саунья стало настоящим ударом для местного сообщества: “Многие жители близлежащих поселков приезжали сюда на выходные погулять со своими семьями”.

Другие участники спора: это неправда!

С доводами Ало Лыпса не согласны многие. Так, например, руководитель зоны RMK Ныва-Матсалу Марью Паюметс поясняет, что в 2009 году Департамент окружающей среды передал им обязанность по содержанию объектов охраняемой территории Силма. Однако у RMK нет документов договоров, заключенных с землевладельцами при создании учебной тропы.

“На момент строительства учебной тропы такие объекты с простыми элементами не регистрировались в строительном реестре, и зачастую их строительство основывалось на проектах и, к сожалению, устных договоренностях”, — констатирует она. В то же время, по словам Паюметса, владелец территории и его представитель не подавали ранее в RMK никаких претензий по поводу тропы и не сообщали о каких-либо проблемах.

Маршрут тропы обслуживала охрана RMK, но Паюметс признает, что действительно могло случиться так, что кто-то из туристов выбросил здесь мусор. “В то же время в RMK не поступало никаких жалоб на то, что вдоль тропы установлены палатки, не было и сообщений о несанкционированном разведении костров. RMK поддерживал только саму тропу, а не частные земли вокруг этого маршрута, поэтому у нас нет данных и отзывов о том, какие проблемы могли возникнуть у владельца частной территории с туристами, которые сюда приезжали”, — говорит она.

Арне Тамм, местный фермер, который пасет здесь скот по инициативе Департамента окружающей среды, также ссылается на устную договоренность с землевладельцем. Он начал пасти скот 16-17 лет назад и подтвердил, что договор о выпасе был заключен с матерью Ало Лыпса, которая до сих пор является владельцем земли согласно земельной книге. “Был договор с его матерью, и она была очень рада, что быки содержат пляж в чистоте”, — вспоминает Тамм.

Однако Ало Лыпс утверждает, что договора никогда не было.

Арне Тамм уже увел скот с земель семьи Лыпс. “Если владелец запретит, силой его не заставить. Животных я увел, чтобы они не заходили на его территорию. Это было его желанием”, — говорит он.