Пилот пассажирского самолета заснул на борту и пролетел аэропорт

Последний отчет Австралийского бюро безопасности на транспорте, опубликованный в среду, 26 мая, постановил, что инцидент, случившийся в июле 2020 года, произошел из-за усталости командира воздушного судна и недостатка кислорода на борту, пишет Lenta.ru.

Речь идет о случае, когда пилот одномоторного легкого самолета летел из города Кэрнс в Редклифф (Австралия). На высоте 10 тысяч футов (около трех километров) командир воздушного судна столкнулся с “непредсказуемыми условиями обледенения и плохой видимостью из-за облачности”.

Согласно отчету, поднявшись еще на 300 метров, пилот начал периодически использовать дополнительную кислородную систему самолета, однако неожиданно заснул и проснулся, находясь примерно в 111 километрах к юго-востоку от предполагаемого пункта назначения. Борту было приказано совершить посадку в аэропорту Голд-Кост.

Как оказалось позже, служба управления воздушным движением 40 минут не могла связаться с командиром. После посадки бюро безопасности на транспорте занялось расследованием подробностей произошедшего.