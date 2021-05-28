В Германии есть деревня, где нет и не было коронавируса(1)
Фахверковые дома, школа, пожарная часть, церковь в центре, — деревня Лиг, расположенная на западе Германии в земле Рейнланд-Пфальц, мало чем отличается от других 30 тысяч немецких деревень. И все же о ней говорят как о феномене, пишет Deutsche Welle.
Чудо немецкой деревни Лиг
С начала пандемии в Германии коронавирусом заразились более 3,6 млн человек. На момент написания этой статьи только в Рейнланд-Пфальце — более семи тысяч случаев инфицирования. Но в деревне Лиг с ее 400 жителями число заражений коронавирусом равно нулю. И не только сегодня, а за последние 14 месяцев в целом. Будто ее защищает невидимый щит.
Эту невероятную историю рассказывает местный мэр Хайнц Циллес: “До сих пор нам колоссально везло. Конечно, можно говорить только о том, что сейчас. Может, у нашей деревни есть ангел-хранитель, который просит, чтобы нас оставили в покое?” В последние время, после того, как о Лиге написали местные СМИ, телефон 57-летнего бургомистра не умолкает.
В чем же секрет деревни, помимо изрядной порции везения? “У нас прекрасные жители. Есть много волонтеров, сразу же готовых помочь. Все считают себя частью команды”, — говорит Циллес. Молодые жители организовали помощь по закупке продуктов для пожилых, в школе родители собрали деньги на очистители воздуха. “То, что политики обещают, но не выполняют, мы пытаемся сами решить”, — с гордостью отмечает бургомистр.
Деревенские жители знают друг друга, проявляют заботу и даже при всем благополучии обстановки сохраняют бдительность. “У нас нет ни одного человека, который бы отрицал существование вируса, — заверяет Циллес. — Все следуют предписаниям, сохраняют благоразумие и дисциплину, осознавая при этом масштабы пандемии”. Важно это еще и потому, что деревня не может закрыться от внешнего мира: ее жителям приходится ежедневно ездить на работу, поскольку 90 процентов трудятся за ее пределами. Бургомистр подчеркивает, что ни в коем случае не считает это соревнованием. Да, сейчас коронавирус обходит деревню стороной, но ситуация может измениться.
В ожидании туристов
Если бы Мартин Вайль использовал в рекламе своих апартаментов для туристов слоган “чудо Лиги”, как СМИ прозвали сиитуацию с коронавирусом в деревне, то спрос на них возрос бы еще больше. Его гостиница привлекает любителей пеших походов в горах, верховой езды, а также тех, кто хочет посмотреть на самый длинный подвесной мост в Германии, расположенный неподалеку. Но с ноября сдавать жилье туристам запрещено, несмотря на отсутствие вируса в деревне.
“С одной стороны, отдельные апартаменты как нельзя лучше подходят для беспроблемного пребывания гостей, с другой — хотим ли мы, чтобы к нам в отпуск приезжали из региона c высоким уровнем заражений?“ — не скрывает Вайль смешанных чувств. Никто из жителей не хочет стать первым, кто занесет в деревню вирус. Не хочет этого и Мартин Вайль, несмотря на то, что выделяемой материальной помощи недостаточно для покрытия всех расходов.
Он надеется, что позитивный имидж Лиги в будущем еще сыграет свою роль для привлечения туристов. Неподалеку от гостиницы расположен небольшой павильон, где жители деревни раз в неделю могут сдать экспресс-тест на коронавирус. Организовала это местная пожарная часть и ее руководитель Даниэль Платтен. “Резонанс был позитивным. Никто не сказал, что откажется от этой услуги — наоборот. Все рады тому, что центр тестирования расположен вблизи”, — рассказывает он. Каждую субботу четыре пожарных вместе с сотрудниками Красного Креста контролируют, удается ли Лиге оставаться деревней без коронавируса. Если до конца лета инфекций не будет, бургомистр обещает созвать всех на большой деревенский праздник.