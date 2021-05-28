В Германии есть деревня, где нет и не было коронавируса

Фахверковые дома, школа, пожарная часть, церковь в центре, — деревня Лиг, расположенная на западе Германии в земле Рейнланд-Пфальц, мало чем отличается от других 30 тысяч немецких деревень. И все же о ней говорят как о феномене, пишет Deutsche Welle.

Чудо немецкой деревни Лиг

С начала пандемии в Германии коронавирусом заразились более 3,6 млн человек. На момент написания этой статьи только в Рейнланд-Пфальце — более семи тысяч случаев инфицирования. Но в деревне Лиг с ее 400 жителями число заражений коронавирусом равно нулю. И не только сегодня, а за последние 14 месяцев в целом. Будто ее защищает невидимый щит.

Эту невероятную историю рассказывает местный мэр Хайнц Циллес: “До сих пор нам колоссально везло. Конечно, можно говорить только о том, что сейчас. Может, у нашей деревни есть ангел-хранитель, который просит, чтобы нас оставили в покое?” В последние время, после того, как о Лиге написали местные СМИ, телефон 57-летнего бургомистра не умолкает.

В чем же секрет деревни, помимо изрядной порции везения? “У нас прекрасные жители. Есть много волонтеров, сразу же готовых помочь. Все считают себя частью команды”, — говорит Циллес. Молодые жители организовали помощь по закупке продуктов для пожилых, в школе родители собрали деньги на очистители воздуха. “То, что политики обещают, но не выполняют, мы пытаемся сами решить”, — с гордостью отмечает бургомистр.