Айда в Виру? В Ида-Вирумаа вас ждут приключения без забот

Так, посетитель может спланировать веселые семейные выходные, например, в Пылевкивимаа, где можно отправиться в сафари по карьеру с компанией Adrenator или в поход на каноэ в Центре отдыха Ламмасмяэ. А остановиться вы можете, например, в красивом доме отдыха “Карукелла”, где можно расслабиться в джакузи или поиграть всей семьей в настольные игры. На следующий день можно пополнить знания о горючем сланце в Эстонском музее-шахте или в Кохтла-Ярвеском Музее сланца. Отличным способом для знакомства с Алатагузе станет посещение Парка приключений Алутагузе, после чего можно насладиться пляжным отдыхом на поющих песках Чудского озера. Остановиться на ночлег можно в расположенном поблизости доме отдыха “Каукси”.

За раз сложно охватить весь уезд целиком. И для того, чтобы его гости могли получить наилучшие впечатления, Туристический кластер Ида-Вирумаа собрал воедино лучшие места каждого региона и инициировал кампанию, которая знакомит с местными природными красотами, туристическими местами и достопримечательностями, а также вариантами размещения и питания. “Посетителям будет легче планировать свои поездки, если они смогут получить исчерпывающую информацию о том, куда отправиться в Ида-Вирумаа и чем заняться, на единой онлайн-платформе”, — сказала координатор Ида-Вирумааского центра предпринимательства по туризму Кадри Ялонен.

Преимущество Ида-Вирумаа заключается в том, что в уезде есть несколько центров притяжения, а не один общеизвестный центр. Таким образом, местные жители неофициально разделили уезд на четыре условных региона: Пылевкивимаа (Сланцевый край), Алутагуземаа, Панкранник и Нарвский. Все четыре уникальны и определенно стоят того, чтобы их посетить.

На самый красивый дорожный участок в Эстонии, отрезок Сака — Онтика — Тойла, протяженностью порядка 20 км приходится самая высокая часть Балтийского глинта.

В районе Панкранник возьмите пакет “Хорошее настроение” для всей семьи в расположенном недалеко от глинтового побережья Toila SPA Hotel или отправьтесь с Blueray в виртуальную реальность и окунитесь в историю во время познавательного путешествия во времени “VR Toila 1938”. Если после этого вы проголодаетесь, то отправляйтесь в грузинскую таверну “Мимино” — истинный островок Грузии в Йыхви. Тем не менее, в Нарве по вкусовым впечатлениям не уступает кафе Muna. В Нарвском регионе хватит занятий как для больших, так и для маленьких любителей культуры, например, Нарвские дни оперы. С историей пограничного города в увлекательной форме можно ознакомиться в Нарвском музее или в казематах бастиона Виктории.

Информацию об этих и других местах можно найти на сайте https://idaviru.ee/midaviru/.

Идея кампании, прежде всего, заключается в том, чтобы передать дух приключений, свободу и свежесть Ида-Вирумаа. Все, что в других местах было бы непривычным, здесь явление довольно обыденное. “В Ида-Вирумаа всякое случается!”, — смеются местные жители. И они хотят передать другим эту способность легко и с юмором относиться к вещам, которые в будничной жизни могут вызывать неудобства. Как еще можно научиться этому, если не на собственном опыте? “Понятно, что после тяжелой зимы нам всем нужно немного отвлечься”, — подтвердила Ялонен.

В кампании принимает участие 35 компаний со всего уезда. Ознакомиться с ними можно здесь: https://idaviru.ee/midaviru.