"Открой Таллинн!": Летняя кампания Таллинна призвана оживить внутренний туризм(1)
“Больше года мы живем в условиях новой эры в истории человечества, эпидемия коронавируса оказала серьезное воздействие на весь мир, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — Пострадали и наши хорошие привычки, такие как путешествия или поездки по родным местам. Туристическая индустрия является для Эстонии крупнейшим сектором экономики, который получил серьезный удар, поскольку того потока туристов, который мы привыкли видеть на улицах Таллинна, в этом году, к сожалению, не будет”.
По этой причине уже в третий раз Таллинн организует кампанию, направленную на внутренний рынок и на местных жителей.
“Мы приглашаем таллиннцев и жителей Эстонии посетить столицу и принять участие в различных летних мероприятиях, способствуя тем самым оживлению экономики и поддержке местного предпринимательства, — призвал Рийсалу. — Мы сотрудничаем с отелями и можем предложить дополнительный бонус тем, кто остановится на ночевку в Таллинне: 22 городских гостиницы дают возможность забронировавшим в отеле две ночи подряд получить третью ночь бесплатно. Размещение можно бронировать с 1 по 14 июня на все лето (с 1 июня по 31 августа 2021 года). Каждый из забронировавших две ночи подряд получит от Таллинна бесплатно Tallinn Card 24h, с помощью которой можно посетить почти все крупнейшие городские достопримечательности”.
В Таллинне найдется много интересного даже для тех, кто здесь живет или же неоднократно бывал в городе — именно эту идею призвана донести начинающаяся кампания. Гостей и жителей города ждет множество впечатлений: здесь пройдут различные летние мероприятия, а также можно открыть для себя заново интереснейшие места столицы — от средневекового города до Каламая — района с военной и промышленной историей, Копли или же художественного музея Кадриорга. Насладиться можно будет прогулками по роскошным паркам и променадам вдоль моря, отдыхом на уютных террасах кафе и ресторанов. Можно на денек отправиться на расположенные неподалеку от Таллинна острова — Аэгна, Найссаар, Прангли, или принять участие в городских экскурсиях, позволяющих увидеть город совершенно с другой стороны. Город также внес свой вклад в программу летних мероприятий: с 7 по 11 июля пройдут Дни Средневековья, с 15 по 17 июля — регата учебных парусников The Tall Ship Races, а с 12 по 15 августа нас ожидают Дни Старого города.
Также состоится множество мероприятий, организованных частным сектором, для более подробной информации стоит регулярно посещать сайт visittallinn.ee.