"Открой Таллинн!": Летняя кампания Таллинна призвана оживить внутренний туризм

“Больше года мы живем в условиях новой эры в истории человечества, эпидемия коронавируса оказала серьезное воздействие на весь мир, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — Пострадали и наши хорошие привычки, такие как путешествия или поездки по родным местам. Туристическая индустрия является для Эстонии крупнейшим сектором экономики, который получил серьезный удар, поскольку того потока туристов, который мы привыкли видеть на улицах Таллинна, в этом году, к сожалению, не будет”.

По этой причине уже в третий раз Таллинн организует кампанию, направленную на внутренний рынок и на местных жителей.

“Мы приглашаем таллиннцев и жителей Эстонии посетить столицу и принять участие в различных летних мероприятиях, способствуя тем самым оживлению экономики и поддержке местного предпринимательства, — призвал Рийсалу. — Мы сотрудничаем с отелями и можем предложить дополнительный бонус тем, кто остановится на ночевку в Таллинне: 22 городских гостиницы дают возможность забронировавшим в отеле две ночи подряд получить третью ночь бесплатно. Размещение можно бронировать с 1 по 14 июня на все лето (с 1 июня по 31 августа 2021 года). Каждый из забронировавших две ночи подряд получит от Таллинна бесплатно Tallinn Card 24h, с помощью которой можно посетить почти все крупнейшие городские достопримечательности”.