МИД Эстонии: электронные паспорта вакцинации упростят пересечение границы и помогут восстановлению туризма

C Урмасом Паэтом согласен депутат Рийгикогу Свен Сестер, утверждающий, что государства-члены Европейского союза по-разному относятся к прошедшим вакцинацию гражданам. Теперь каждая страна может сама определять, при которых условиях можно пересекать государственную границу.

На данный момент жителям Эстонии сложнее всего попасть как раз в соседние страны. Ярким примером является, например, Финляндия, въезд в которую очень затруднен. Многие эксперты считают, что правительство Эстонии должно проявить в этом вопросе инициативу и потребовать достижения единого соглашения между государствами-членами. Почему бы не стать лидером в решении этой проблемы, предприняв конкретные шаги?

Поскольку получить ответ на этот вопрос от министра иностранных дел не удалось в силу загруженного графика, данную тему прокомментировала Кристина Отс, советник по СМИ МИДа Эстонии:

“Государства ввели ограничения на передвижение в интересах здоровья своего населения. Ограничения на передвижение, связанные с COVID-19, в том числе их влияние на семьи работников погранконтроля, являются очень важным вопросом для Эстонии. Тема неоднократно обсуждалась как с ответственными за эту тему людьми, так и на различных двухсторонних встречах.

Основная и общая цель этих встреч — прояснить действия и шаги Эстонии по предотвращению распространения COVID-19, а также предложить возможные решения этой глобальной проблемы. В то же время эти решения не должны ставить под угрозу национальные системы здравоохранения разных европейских стран, но должны позволить как можно скорее восстановить свободное передвижение между государствами. Другими словами, необходимо как можно скорее ослабить ограничения.

Это возможно путем тесного обмена информацией, предлагая возможные решения и проявляя готовность принять дополнительные меры по предотвращению распространения опасного вируса при пересечении границ. Сейчас мы знакомим всех с работой эстонских цифровых сертификатов, введение которых поможет ускорить и упростить проверку данных при пересечении границы”.