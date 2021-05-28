Ситуация улучшается: с 31 мая въезд в Эстонию без ограничений разрешен из 20 стран Европы, включая Испанию, Италию и Германию

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Литве (467,38 ↓) и Швеции (427,14 ↓).

Далее следуют: Кипр (279,17 ↓), Нидерланды (361,72 ↓), Латвия (366,00 ↓), Хорватия (229,49↓), Словения (264,43 ↓), Франция (данные уточняются), Бельгия (268,88 ↓), Греция (259,36 ↓), Дания (247,73↑), Андорра (244,17 ↓), Люксембург (210,19 ↓), Эстония (200,7 ↓), Швейцария (183,58 ↓).

Уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании — 40,67 (↓),

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↑” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Германии (149,57 ↓), Испании (139,71↓), Италии (135,77 ↓), Чехии (118,24↓), Австрии (115,77↓), Словакии (114,29 ↓), Норвегии (110,5 ↑), Венгрии (101,95↓), Ирландии ( 102,61 ↓), Польше (81,93 ↓), Болгарии (92,7 ↓), Лихтенштейне (69,68 ↓), Монако (66,5 ↓), Сан-Марино (63,86 ↑), Финляндии (52,6↓), Португалии (47,8 ↓), Румынии (46,78 ↓), Исландия (10,16 ↓) и на на Мальте (9,33 ↓).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 31 мая по 6 июня 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 14 стран: Германии, Испании, Италии, Чехии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии, Польши, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты, Монако, Сан-Марино, Лихтенштейна.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию.