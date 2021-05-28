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28.05.2021, 18:08

Ситуация улучшается: с 31 мая въезд в Эстонию без ограничений разрешен из 20 стран Европы, включая Испанию, Италию и Германию

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Scanpix, Tony Dejak
Ситуация в Европе начинает значительно улучшаться: уровень заболеваемости COVID-19 снижается, государства начинают открывать свои границы, готовясь к летнему сезону.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Литве (467,38 ) и Швеции (427,14 ↓).

Далее следуют: Кипр (279,17 ), Нидерланды (361,72 ), Латвия (366,00 ), Хорватия (229,49), Словения (264,43 ), Франция (данные уточняются), Бельгия (268,88 ), Греция (259,36 ), Дания (247,73↑), Андорра (244,17 ), Люксембург (210,19 ), Эстония (200,7 ↓), Швейцария (183,58 ).

Уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании — 40,67 (),

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↑” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Германии (149,57 ), Испании (139,71↓), Италии (135,77 ), Чехии (118,24), Австрии (115,77), Словакии (114,29 ), Норвегии (110,5 ), Венгрии (101,95), Ирландии ( 102,61 ), Польше (81,93 ), Болгарии (92,7 ), Лихтенштейне (69,68 ↓), Монако (66,5 ), Сан-Марино (63,86 ↑), Финляндии (52,6), Португалии (47,8 ), Румынии (46,78 ), Исландия (10,16 ) и на на Мальте (9,33 ↓).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 31 мая по 6 июня 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 14 стран: Германии, Испании, Италии, Чехии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии, Польши, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты, Монако, Сан-Марино, Лихтенштейна.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия. По прибытии из Южной Кореи и Таиланда нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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