Нидерланды снимают ограничения: с 5 июня открываются рестораны, музеи и кинотеатры

"Третий этап — это действительно окончание режима локдауна. Замечательно, что есть возможность оставить его позади", — заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Марк Рютте. Теперь все предприятия общественного питания смогут обслуживать гостей до 22:00, пишет Интерфакс.

В то же время футбольные матчи Евро-2020 не будут транслироваться на больших экранах в заведениях, чтобы избежать лишнего столпотворения.

Музеи смогут работать при условии, что на один квадратных метр будет приходиться один посетитель, в залах кинотеатров и театров смогут находиться единовременно не более 50 человек.

Меры вступят в силу на четыре дня раньше, чем планировалось. Досрочное снятие ограничительных мер связано с уменьшением случаев заражения коронавирусом и с процессом вакцинации в стране.

Ранее правительство Нидерландов разрешило ресторанам и кафе открыть террасы и отменило комендантский час.

С начала пандемии COVID-19 в Голландии было зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения COVID-19. Более 17,6 тыс. пациентов скончались от последствий заражения вирусом, почти 1,5 млн полностью вылечились.