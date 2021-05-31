С 31 мая без ограничений в Эстонию можно въехать из 20 стран Европы

Ограничения не распространяются на тех пассажиров, кто прибывает в Эстонию из стран, где показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней не превышает 150 случаев на 100 000 населения.

На этой неделе въезд в Эстонию без ограничений разрешен из 20 стран: Германии, Испании, Италии, Чехии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии, Польши, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты, Монако, Сан-Марино, Лихтенштейна.

При въезде в Эстонию из остальных европейских стран действует требование 10-дневной самоизоляции. Период самоизоляции можно сократить, если дважды сдать тест на COVID-19 в течение недели.

На этой неделе ограничения применяется для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Бельгия, Греция, Голландия, Дания, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Франция, Словения, Хорватия, Швейцария и Швеция.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ. Декларацию можно заполнить не более чем за три дня до прибытия в Эстонию. Это поможет проще пересечь границу и не ждать в очереди, чтобы заполнить анкету на бумаге.

Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Литве и Швеции и Литве. Самые низкие — на Мальте и в Исландии.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. На данный момент в этот список входят Австралия, Израиль, Южная Корея, Сингапур, Руанда и Новая Зеландия. По прибытии из Таиланда нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Однако перед отправлением за границу нужно в обязательном порядке узнать правила въезда в стране назначения. Так, например, въезд на Мальту разрешен только с тестом на COVID-19, который необходимо сдать за 72 часа до прибытия в страну. Узнать правила въезда в разные европейские страны можно ЗДЕСЬ.