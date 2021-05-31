Летом на литовских курортах вырастут цены: за что приезжающим придется платить больше

Паромы подорожают

Буквально за пару дней до начала календарного лета сообщается об изменении цен, которые ожидают жителей, готовых отдохнуть на Куршской косе.

С 1 июня здесь изменятся цены на билеты на паром Smiltynės perkėlos.

До сих пор пассажиры, которые платили 1 евро за билет на паром, теперь будут платить 1,1 евро, а трансфер на автомобиле подорожает на 0,30 евро больше и будет стоить от 12,7 до 13 евро.

Вырастет цена и для желающих перебраться на другой берег Куршского залива на мопеде или мотоцикле. Для них билет будет стоить от 5 до 5,2 евро.

Переезд на автобусе до 5 тонн с лета обойдется в 26 евро, более 5 тонн — 41,70 евро, автотранспортом от 3,5 до 12 тонн — 30 евро, более 12 тонн — 41,70 евро.

Поясняется, что цены изменены на основе пересчета максимального тарифа (дохода) AB Smiltynės perkėlos. Наивысший тариф был рассчитан и утвержден на заседании Государственной комиссии по контролю за ценами и энергетикой.

Въезд в Нерингу — 30 евро

С 1 июня изменится и плата за въезд в Нерингу.

Лина Пусвашките, специалист по связям с общественностью администрации самоуправления Неринги, сообщила, что местный сбор за проезд автомобиля с 1 июня с 10 евро увеличится до 30 евро. “За электромобили платить этот сбор не нужно.

Размер местного сбора за летний сезон за автомобиль остается таким же, как и в прошлом году”, — сказала она.

Правда, стоимость въезда автобуса до 30 мест не меняется и остается прежней — 20 евро, но с 1 июня цена въезда кемпера меняется.

Стоимость повышается с 20 до 30 евро.

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