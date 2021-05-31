Кипр смягчает карантинные ограничения

Так, начиная c 29 мая комендантский действует с 01:00 до 5:00 по местному времени. С 10 июня его полностью отменят. Кроме того, в июне снова заработают игровые площадки и парки развлечений, заведения и ночные клубы без ограничений, пишет портал 34travel.me.

С середины месяца откроются кемпинги и летние лагеря. Снова разрешат собираться группам до 20 человек. Будут открыты храмы, галереи, театры, амфитеатры и другие публичные места. Правда, заполняться они смогут только на 50 %.

Кипр открылся для туристов с 1 марта. Чтобы попасть в страну, нужно заполнить специальную анкету на сайте и сдать ПЦР-тест перед поездкой.