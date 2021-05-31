Как съездить в Швецию в разгар пандемии: необычное путешествие в образовательных целях

Подробнее об участниках я расскажу дальше, а пока лишь упомяну, что с 1995 года существует Глобальная сеть экопоселений (GEN), члены которой делятся идеями и информацией, передают технологии и развивают культурные и образовательные обмены. Сайт и рассылка сети могут стать первым важным шагом для тех, кто интересуется развитием сберегающих ресурсы технологий, ищет единомышленников, хочет поехать волонтером на экоферму, стать участником экотренинга и т.д. Так, многие участники тренинга были членами этой сети.

Тренинг, в котором я принимала участие, был организован для представителей экодвижений, экообщин, экоцентров и других организаций, которые работают во имя здоровой окружающей среды, поддерживают различные методы устойчивого развития, изучают и обучают навыкам регенеративного сельского хозяйства, или другими словами пермакультуры (это обобщающий термин устойчивых методов ведения сельского хозяйства, которые, в основном, связаны со строительством почвы, удержанием воды и объединением множества различных видов растений на одной и той же земле).

Я попала на тренинг случайно — получила имейл с приглашением принять в нем участие от Эстонского объединения экообщин (MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus). Подобные организации есть во всех странах и обычно у них имеются свои рассылки с предложениями участвовать в различных образовательных мероприятиях на родине и за границей, подписаться на которые могут все желающие. Я заполнила короткую анкету и вскоре узнала, что меня ждут в Швеции.

В эти дни участники тренинга по написанию проектов уже дописывают и отправляют на рассмотрение свои направленные на устойчивое развитие международные проекты в рамках программы Erasmus+. Сам тренинг прошел в образовательном и фестивальном центре Ängsbacka на юге Швеции с 7 по 12 апреля при финансовой поддержке программы Евросоюза Erasmus+ и был посвящен возможностям этой программы на период 2021-2027 гг. В тренинге приняли участие 35 человек из 10 стран Евросоюза, включая меня, представителя Эстонии.

Несмотря на коронакризис жизнь продолжается, люди встречаются, проекты пишутся. Образовательный и фестивальный центр Ängsbacka на пять дней стал домом для гостей из Болгарии, Германии, Голландии, Греции, Италии, Испании, Словакии, Франции, Швеции и Эстонии. Организовать очную встречу 35 человек даже в разгар ограничений задача пусть не простая, но вполне посильная. Вот как обеспечивали безопасность у нас.

За пределами Евросоюза в образовательном секторе программу представляют госучреждения. Европейская комиссия выделяет местным агентствам средства, а они расходуют их исходя из местных целевых нужд. Также агентства предлагают соискателям грантов помощь с момента подачи проектной заявки до окончания срока проекта и тесно сотрудничают с другими организациями. Официальный представитель программы в Эстонии — агентство Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpusе agentuur ( https://archimedes.ee/ ).

Erasmus+ предлагает возможности для мобильности и сотрудничества в области дошкольного, школьного, высшего и профессионального образования, тренингов, образования взрослых, молодежи и спорта. Описанные в проектах виды деятельности могут быть направлены как на молодежь, так и на работающих с молодежью специалистов. Программу администрирует Европейская комиссия и Исполнительное агентство по аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA), и в каждой стране Евросоюза у программы есть свое представительство.

В текущем периоде в программе Erasmus+ большое внимание уделяется социальной вовлеченности, зеленому и дигитальному повороту, а также участию молодежи в продвижении демократических ценностей. Erasmus+ поддерживает приоритеты и виды деятельности, прописанные в европейском образовательном пространстве, в программе дигитального обучения и Европейской программе развития навыков. При помощи Erasmus+ оказывается поддержка в равноценном доступе к социальным правам, внедряется молодежная стратегия Евросоюза на 2019-2027 гг, а также продвигается спортивное направление.

Erasmus+ — это образовательная, тренинговая, молодежная и спортивная программа Евросоюза. Нынешний бюджет программы на 2021-2027 гг составляет 26,2 миллиарда евро, что почти в два раза больше, чем в предыдущий период, который длился с 2014 по 2020 гг.

Тренинг помог не просто получить знания о написании проектов в рамках Erasmus+, но также приступить к обсуждению своих идей и найти партнеров из числа присутствующих представителей различных организаций.

Все участники тренинга так или иначе вносят свой вклад в охрану окружающей среды и являются практиками. Кто-то основал экоцентр, кто-то живет на экоферме, кто-то переехал за город в экокомунну или экокооператив; кто-то, живя за городом, работает по полученным ранее специальностям онлайн или как-то иначе, кто-то освоил или осваивает новые профессии и направления, связанные с устойчивым земледелием (пермакультурой), кто-то, как я, живет в городе, но работает в сфере охраны природы. Участников тренинга объединяет забота о будущем, стремление к гармонии с природой, а также желание накапливать и передавать свои знания другим. Сегодня они как могут и умеют закладывают и укрепляют фундамент устойчивого развития каждый в своей области.

На самой первой встрече участники тренинга договорились о дополнительных мерах безопасности — были выбраны дежурные-добровольцы, которые проветривали общее помещение каждые 45 минут. Кроме того, все дали честное слово, что в случае недомогания сразу сообщат об этом организаторам и отправятся на карантин в одиночную комнату. Также нас разделили на группы, и каждый взял шефство над порядком в какой-либо одной зоне — это называлось working meditation, что-то вроде медитации через полезную работу. Мне, например, досталась как раз дезинфекция ручек дверей в зоне проживания участников и общих помещениях. Перед отъездом было организовано массовое тестирование участников в месте прохождения тренинга, что сэкономило и время, и деньги.

Перед въездом в Швецию участники должны были сдать пробу на covid-19. В самой Швеции маски, соблюдение социальной дистанции и использование антисептика носят рекомендательный характер. Принимающая сторона позаботилась о том, чтобы во всех общественных помещениях на полу была соответствующая разметка о социальной дистанции и на видных местах находились антисептики и маски.

Поскольку я принимала участие в тренинге для т.н. зеленых организаций, коснусь перспектив эконаправления. Сегодня центры природного образования и всевозможные зеленые инициативы по всему миру становятся все более востребованными. Почему? Думаю, самое главное в том, что они действительно способны помочь изменить разрушительный курс, который взяло человечество со времен промышленной революции, и сохранить нашу планету для будущих поколений.

Конечно же, участие в международных проектах по обмену полезно не только для людей с меньшими возможностями, но самому широкому кругу лиц. Новые знакомства, новая среда, единомышленники, возможность проводить много времени на природе, изучая ее устройство и применяя знания на практике вдохновляет и заряжает на месяцы вперед. Возникает эффект синергии, или эффект взаимодействия нескольких факторов, который оказывается гораздо мощнее, чем сумма эффектов, вызванных этими же факторами по отдельности, и целое оказывается больше простой суммы его частей: 1+1=3. Как говорится, это лучше один раз увидеть, чем сто раз об этом услышать. Двери открыты каждому.

Благодаря участию в тренинге я нашла партнеров, которые согласились принять в свои образовательные проекты участников программы STEP. Если эти проекты пройдут отбор и получат финансирование, молодые люди смогут посетить другие страны, окунуться в другую среду, получить полезные практические навыки коммуникации и работы. И это лишь малая часть того, что их ждет. Надеюсь, что такой опыт не пройдет бесследно и поможет им в личностном развитии.

Важно сказать, что программа Erasmus+ помимо прочего активно поддерживает привлечение к участию в проектах людей с меньшими возможностями. Это могут быть как люди с недостатками здоровья, так и, например, представители уязвимых социальных групп. Я представляла на тренинге международное движение “Сделаем!”/Let’s Do It!, Всемирный день чистоты/World Cleanup Day и программу STEP для молодежи с правонарушениями, которые, например, как раз относятся к уязвимой социальной группе из-за сложностей с трудоустройством, нехватки образования и стигматизации.

Каждый из нас либо наносит своими действиями ущерб, либо приносит пользу. Сегодня мы повсеместно сталкиваемся с результатами антропогенного разрушительного воздействия на окружающую среду, от которого сами же и страдаем. Мы просто не можем продолжать разрушать окружающий мир, как делали это до сих пор! При этом запугиванием делу не поможешь. Для устойчивых результатов в области окружающей среды людям нужно вдохновение, знания и возможности для получения и распространения нового созидательного опыта и полезных привычек. Трансформационный эффект, который наблюдают участники подобных проектов, во многом обусловлен новой сбалансированной средой, где в окружении природы и таких же ищущих, обретающих и укрепляющих себя людей, каждый может честно и без стороннего осуждения заглянуть внутрь себя и почувствовать, что им в действительности движет.

Станет ли тот, у кого в сердце любовь, а на душе гармония, варварски разрушать свой собственный дом и себя? Кажется, мы массово исходим из глубоко внутреннего дефицита в любви и принятии, страдаем от нехватки гармонии, потеряли или отказались от самих себя и массово стремимся компенсировать это деньгами и вещами; мы массово превратились в потребителей, erasхотя рождены творцами. Завуалированная агрессия по отношению к самим себе и неприкрытая агрессия к окружающему пространству приводит к разрушению экосистем и нас самих.

Человек, пребывающий в контакте с самим собой, своими чувствами и своей внутренней силой — это человек творящий, человек созидающий, человек счастливый. Такое состояние доступно каждому, и именно сотрудничество с природой является важным звеном в его достижении.

Если вы ищете партнеров…



В заключение кратко расскажу про организации, которые были представлены на тренинге. Возможно, прочитав описание и ознакомившись с их сайтами, вы захотите пригласить их к участию в вашем будущем проекте, отправитесь к ним волонтером или найдете другие способы взаимовыгодного сотрудничества.