Как съездить в Швецию в разгар пандемии: необычное путешествие в образовательных целях
В эти дни участники тренинга по написанию проектов уже дописывают и отправляют на рассмотрение свои направленные на устойчивое развитие международные проекты в рамках программы Erasmus+. Сам тренинг прошел в образовательном и фестивальном центре Ängsbacka на юге Швеции с 7 по 12 апреля при финансовой поддержке программы Евросоюза Erasmus+ и был посвящен возможностям этой программы на период 2021-2027 гг. В тренинге приняли участие 35 человек из 10 стран Евросоюза, включая меня, представителя Эстонии.
Я попала на тренинг случайно — получила имейл с приглашением принять в нем участие от Эстонского объединения экообщин (MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus). Подобные организации есть во всех странах и обычно у них имеются свои рассылки с предложениями участвовать в различных образовательных мероприятиях на родине и за границей, подписаться на которые могут все желающие. Я заполнила короткую анкету и вскоре узнала, что меня ждут в Швеции.
Тренинг, в котором я принимала участие, был организован для представителей экодвижений, экообщин, экоцентров и других организаций, которые работают во имя здоровой окружающей среды, поддерживают различные методы устойчивого развития, изучают и обучают навыкам регенеративного сельского хозяйства, или другими словами пермакультуры (это обобщающий термин устойчивых методов ведения сельского хозяйства, которые, в основном, связаны со строительством почвы, удержанием воды и объединением множества различных видов растений на одной и той же земле).
Подробнее об участниках я расскажу дальше, а пока лишь упомяну, что с 1995 года существует Глобальная сеть экопоселений (GEN), члены которой делятся идеями и информацией, передают технологии и развивают культурные и образовательные обмены. Сайт и рассылка сети могут стать первым важным шагом для тех, кто интересуется развитием сберегающих ресурсы технологий, ищет единомышленников, хочет поехать волонтером на экоферму, стать участником экотренинга и т.д. Так, многие участники тренинга были членами этой сети.
Что такое Erasmus+?
Erasmus+ — это образовательная, тренинговая, молодежная и спортивная программа Евросоюза. Нынешний бюджет программы на 2021-2027 гг составляет 26,2 миллиарда евро, что почти в два раза больше, чем в предыдущий период, который длился с 2014 по 2020 гг.
В текущем периоде в программе Erasmus+ большое внимание уделяется социальной вовлеченности, зеленому и дигитальному повороту, а также участию молодежи в продвижении демократических ценностей. Erasmus+ поддерживает приоритеты и виды деятельности, прописанные в европейском образовательном пространстве, в программе дигитального обучения и Европейской программе развития навыков. При помощи Erasmus+ оказывается поддержка в равноценном доступе к социальным правам, внедряется молодежная стратегия Евросоюза на 2019-2027 гг, а также продвигается спортивное направление.
Erasmus+ предлагает возможности для мобильности и сотрудничества в области дошкольного, школьного, высшего и профессионального образования, тренингов, образования взрослых, молодежи и спорта. Описанные в проектах виды деятельности могут быть направлены как на молодежь, так и на работающих с молодежью специалистов. Программу администрирует Европейская комиссия и Исполнительное агентство по аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA), и в каждой стране Евросоюза у программы есть свое представительство.
За пределами Евросоюза в образовательном секторе программу представляют госучреждения. Европейская комиссия выделяет местным агентствам средства, а они расходуют их исходя из местных целевых нужд. Также агентства предлагают соискателям грантов помощь с момента подачи проектной заявки до окончания срока проекта и тесно сотрудничают с другими организациями. Официальный представитель программы в Эстонии — агентство Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpusе agentuur (https://archimedes.ee/).
Тренинг в разгар covid-19
Несмотря на коронакризис жизнь продолжается, люди встречаются, проекты пишутся. Образовательный и фестивальный центр Ängsbacka на пять дней стал домом для гостей из Болгарии, Германии, Голландии, Греции, Италии, Испании, Словакии, Франции, Швеции и Эстонии. Организовать очную встречу 35 человек даже в разгар ограничений задача пусть не простая, но вполне посильная. Вот как обеспечивали безопасность у нас.
Перед въездом в Швецию участники должны были сдать пробу на covid-19. В самой Швеции маски, соблюдение социальной дистанции и использование антисептика носят рекомендательный характер. Принимающая сторона позаботилась о том, чтобы во всех общественных помещениях на полу была соответствующая разметка о социальной дистанции и на видных местах находились антисептики и маски.
На самой первой встрече участники тренинга договорились о дополнительных мерах безопасности — были выбраны дежурные-добровольцы, которые проветривали общее помещение каждые 45 минут. Кроме того, все дали честное слово, что в случае недомогания сразу сообщат об этом организаторам и отправятся на карантин в одиночную комнату. Также нас разделили на группы, и каждый взял шефство над порядком в какой-либо одной зоне — это называлось working meditation, что-то вроде медитации через полезную работу. Мне, например, досталась как раз дезинфекция ручек дверей в зоне проживания участников и общих помещениях. Перед отъездом было организовано массовое тестирование участников в месте прохождения тренинга, что сэкономило и время, и деньги.
Практическая польза
Все участники тренинга так или иначе вносят свой вклад в охрану окружающей среды и являются практиками. Кто-то основал экоцентр, кто-то живет на экоферме, кто-то переехал за город в экокомунну или экокооператив; кто-то, живя за городом, работает по полученным ранее специальностям онлайн или как-то иначе, кто-то освоил или осваивает новые профессии и направления, связанные с устойчивым земледелием (пермакультурой), кто-то, как я, живет в городе, но работает в сфере охраны природы. Участников тренинга объединяет забота о будущем, стремление к гармонии с природой, а также желание накапливать и передавать свои знания другим. Сегодня они как могут и умеют закладывают и укрепляют фундамент устойчивого развития каждый в своей области.
Тренинг помог не просто получить знания о написании проектов в рамках Erasmus+, но также приступить к обсуждению своих идей и найти партнеров из числа присутствующих представителей различных организаций.
Важно сказать, что программа Erasmus+ помимо прочего активно поддерживает привлечение к участию в проектах людей с меньшими возможностями. Это могут быть как люди с недостатками здоровья, так и, например, представители уязвимых социальных групп. Я представляла на тренинге международное движение “Сделаем!”/Let’s Do It!, Всемирный день чистоты/World Cleanup Day и программу STEP для молодежи с правонарушениями, которые, например, как раз относятся к уязвимой социальной группе из-за сложностей с трудоустройством, нехватки образования и стигматизации.
Благодаря участию в тренинге я нашла партнеров, которые согласились принять в свои образовательные проекты участников программы STEP. Если эти проекты пройдут отбор и получат финансирование, молодые люди смогут посетить другие страны, окунуться в другую среду, получить полезные практические навыки коммуникации и работы. И это лишь малая часть того, что их ждет. Надеюсь, что такой опыт не пройдет бесследно и поможет им в личностном развитии.
Конечно же, участие в международных проектах по обмену полезно не только для людей с меньшими возможностями, но самому широкому кругу лиц. Новые знакомства, новая среда, единомышленники, возможность проводить много времени на природе, изучая ее устройство и применяя знания на практике вдохновляет и заряжает на месяцы вперед. Возникает эффект синергии, или эффект взаимодействия нескольких факторов, который оказывается гораздо мощнее, чем сумма эффектов, вызванных этими же факторами по отдельности, и целое оказывается больше простой суммы его частей: 1+1=3. Как говорится, это лучше один раз увидеть, чем сто раз об этом услышать. Двери открыты каждому.
Экоперспективы
Поскольку я принимала участие в тренинге для т.н. зеленых организаций, коснусь перспектив эконаправления. Сегодня центры природного образования и всевозможные зеленые инициативы по всему миру становятся все более востребованными. Почему? Думаю, самое главное в том, что они действительно способны помочь изменить разрушительный курс, который взяло человечество со времен промышленной революции, и сохранить нашу планету для будущих поколений.
Каждый из нас либо наносит своими действиями ущерб, либо приносит пользу. Сегодня мы повсеместно сталкиваемся с результатами антропогенного разрушительного воздействия на окружающую среду, от которого сами же и страдаем. Мы просто не можем продолжать разрушать окружающий мир, как делали это до сих пор! При этом запугиванием делу не поможешь. Для устойчивых результатов в области окружающей среды людям нужно вдохновение, знания и возможности для получения и распространения нового созидательного опыта и полезных привычек. Трансформационный эффект, который наблюдают участники подобных проектов, во многом обусловлен новой сбалансированной средой, где в окружении природы и таких же ищущих, обретающих и укрепляющих себя людей, каждый может честно и без стороннего осуждения заглянуть внутрь себя и почувствовать, что им в действительности движет.
Станет ли тот, у кого в сердце любовь, а на душе гармония, варварски разрушать свой собственный дом и себя? Кажется, мы массово исходим из глубоко внутреннего дефицита в любви и принятии, страдаем от нехватки гармонии, потеряли или отказались от самих себя и массово стремимся компенсировать это деньгами и вещами; мы массово превратились в потребителей, erasхотя рождены творцами. Завуалированная агрессия по отношению к самим себе и неприкрытая агрессия к окружающему пространству приводит к разрушению экосистем и нас самих.
Человек, пребывающий в контакте с самим собой, своими чувствами и своей внутренней силой — это человек творящий, человек созидающий, человек счастливый. Такое состояние доступно каждому, и именно сотрудничество с природой является важным звеном в его достижении.
Если вы ищете партнеров…
В заключение кратко расскажу про организации, которые были представлены на тренинге. Возможно, прочитав описание и ознакомившись с их сайтами, вы захотите пригласить их к участию в вашем будущем проекте, отправитесь к ним волонтером или найдете другие способы взаимовыгодного сотрудничества.
Желаю вам вдохновения, настойчивости и прекрасных возможностей для создания будущего вашей мечты с Erasmus+ и единомышленниками во всем мире!
Список организаций тренинга по написанию проектов в Ängsbacka:
Болгария, Green School Village — некоммерческая ассоциация, учрежденная в Болгарии с целью гармоничного развития личности и устойчивой жизни общин. Организация объединяет архитекторов, урбанистов, маркетологов, специалистов в области культуры и т.д. В фокусе команды пермакультура, натуральное строительство и непрерывное образование. www.greenschoolvillage.org/
Германия. Экодеревня Sieben Linden существует с 1997 года с целью внедрения холистического и устойчивого мировоззрения минимизируя экослед и сохраняя высокий уровень жизни. В деревне проживают 100 взрослых и 40 детей. Форма организации: кооператив. www.siebenlinden.org/de/start/
Германия. Община ZEGG — Центр экспериментального социального и культурного дизайна. На протяжении года в центре проходят тренинги, семинары, воркшопы и фестивали. В общине постоянно проживают 100 человек. Все семинары и фестивали являются примерами небольших сообществ, участники которых могут прочувствовать суть холистического подхода к жизни. www.zegg.de/en/
Голландия. Голландская сеть экопоселений (EcodorpenNetwerk, GEN-NL) основана в 2015 году с целью объединения инициатив сообществ, обмена знаниями и опытом и совместной работы. В Голландии около 40 инициатив, около 12 из которых являются членами GEN-NL. www.ecodorpennetwerk.nl.
Греция. Проект Hives — это гражданский проект социального предпринимательства, нацеленный на три основные области: культура, образование и окружающая среда. Создатели проекта тесно связаны с молодежной политикой Евросоюза и способствуют мобильности молодежи посредством таких программ, как Erasmus+. www.hivesproject.eu/
Греция. Cob. Здесь занимаются естественным строительством и биоклиматической архитектурой, что дает огромную экологическую и экономическую выгоду. Участники придерживаются структурного подхода, ориентированного на использование природных, местных, тщательно отобранных или даже переработанных материалов, простых инструментов и методов. Также в фокусе энергетика, продукты питания, зерновые культуры и, в более общем плане, все, что может сделать наш след на планете Земля более легким и справедливым. www.cob.gr
GEN Europe — это европейская сеть экопоселений и сообществ с видением сознательной и устойчивой Европы. GEN Europe является частью Глобальной сети экопоселений: постоянно растущей сети тысяч сообществ и инициатив, объединяющих культуры, страны и континенты посредством пяти региональных сетей и международного молодежного отделения NextGEN. www.gen-europe.org/about-gen-europe/who-we-are/
Италия. Borgo Basino — это живое обучающееся сообщество, объединяющее образование, сетевое взаимодействие и оздоровление на небольшой многофункциональной ферме, центр сельскохозяйственных инноваций. www.borgobasino.org
Италия. Giardino della Gioia — это экопоселение, которое пропагандирует бережное и уважительное отношение к природе, естественным жизненным циклам и всем живым существам. Экопоселение возникло в марте 2011 года в великолепном месте Гаргано в Апулии. Здесь изучают и применяют принципы пермакультуры, проводят мероприятия, рады волонтерам и единомышленникам. www.giardinodellagioia.it/en/home-en/
Италия. Associazione Kora была основана в августе 2015 года с целью повышения социальной и культурной осведомленности своих членов (в основном молодежи) о возможностях для социализации, питания и устойчивого развития посредством жизни на свежем воздухе. Кора находится в Пассиньяно-суль-Тразимено на образовательной ферме “Ла Буона Терра”, где она сотрудничает с другими организациями, базирующимися на ферме.www.associazionekora.it/
Испания. Molino de Guadamalsí — это небольшое сообщество и экспериментальная лаборатория по изучению жизни в сообществах, основанная в 2005 году и являющаяся частью Глобальной сети экопоселений. Сообщество расположено в самой южной точке континентальной Европы перед Африкой на Гибралтарском проливеТарифа (Кадис) и имеет большое количество разнообразных небольших демонстрационных конструкций. www.molinodeguadalmesi.com/
Испания, эко-деревня Valdepielagos. Проект стартовал в 1993 году. Экодеревня насчитывает 30 двухэтажных домов с подвалом и земельным участком площадью 750 квадратных метров с садами. Отопление работает от солнечных батарей через полы с подогревом при поддержке газового котла. При планировании и строительстве домов использована биоконструкция и биоклиматический дизайн. www.numundo.org/center/spain/ecoaldea-de-valdepielagos
Испания. Иберийская сеть экопоселений RIE (Red Ibérica de Ecoaldeas) — одна из старейших сетей экологических общественных проектов в Европе. В настоящее время ассоциация насчитывает 37 членов в Испании и Португалии, в основном состоящих из экопоселений, сообществ и устойчивых поселений. RIE ведет активную деятельность в области образования молодежи и взрослых более 20 лет и четко отстаивает подход с открытым исходным кодом к знаниям и образованию: уже в 2012 году для сообщества была создана инновационная, интерактивная и основанная на широком участии ИТ-платформа. RIE разрабатывает сетевые задачи, распространение устойчивых моделей, обучение лучшим практикам и экологическим инновациям. В 2017 году молодые члены RIE начали сотрудничать с другими молодыми людьми из разных экопоселений и устойчивых проектов в Европе, и вместе они создали сеть молодых людей и молодежных работников под названием Yes To Sustainability, цель которой — открыть двери европейских экопоселений для молодежи. С тех пор RIE участвовал в нескольких обменах молодежных работников как в качестве координирующей и направляющей организации, так и в нескольких проектах KA2. www.ecoaldeas.org
Словакия. Zajezova — это большое экопоселение, состоящее из поселков, принадлежащих муниципалитету Плиешовце в уезде Зволен. Большая часть его коренных жителей постепенно переселилась туда во второй половине 20 века. С 1991 года в Заезове начали действовать несколько НПО, которые занимаются традиционными ремеслами, народной архитектурой и проблемами окружающей среды. www.zajezka.sk/en/onas
Франция. Grain & sense. Поместье создано в 2019 году как место жизни и деятельности единомышленников, общее стремление которых состоит в том, чтобы найти более справедливый образ жизни, возделывать землю, получать образование и достигать своих целей в рамках коллективного проекта. Grain & sense находится в Ардеше, в Лавенант, и состоит из 15 га лугов и лесов, в том числе величественной буковой рощи. Сегодня в поместье проживают10 взрослых и 4 ребенка, ведется работа над различными проектами. www.grainandsens.com
Франция, The EcoFairly association или ассоциация EcoFairly, создана 14 октября 2018 года и направлена на обучение населения экологическому и устойчивому образу жизни, поощрение экологически ответственного поведения для изменения моделей потребления и развитие знаний в области экостроительства. С момента своего создания EcoFairly активно работает над налаживанием международного партнерства для реализации своих действий. www.ecofairly.org
Швеция. Ферма Charlottendal’s farm — это небольшой экологический поселок с шестью домашними хозяйствами, использующими альтернативные источники энергии и канализацию, несколькими юртами и автобусами, а также детским Вальдорфским садом. Цель Charlottendal — развивать различные виды деятельности на небольшой ферме с точки зрения пермакультуры, которая объединяет животных, сады и природу с социальными и образовательными аспектами. www.charlottendal.se/
Швеция. Ängsbacka — это центр курсов и фестивалей для личного и духовного роста, расположенный в красивых густых лесах Вермланда в Швеции. Ангсбака поддерживает людей на их пути к устойчивому развитию, благополучию и гармонии. Более 20 лет Ангсбака служила всемирно известным источником вдохновения и местом встреч, где десятки тысяч людей участвовали в наших мероприятиях, курсах и волонтерских программах. www.angsbacka.com/about-angsbacka
Эстония. MTÜ Lapsed õue открыло первый детский сад на открытом воздухе в Эстонии в 2014 году, и сегодня в нем 30 детей и 5 работающих на полную ставку учителей, которые пропагандируют образование на открытом воздухе, устойчивое развитие и преимущества неструктурированной свободной игры. Они также делятся своим опытом на национальных и международных семинарах и университетских педагогических курсах, организовывают и проводят семинары для воспитателей детских садов и энтузиастов образования и планируют больше практиковать обучение на открытом воздухе в Эстонии. www.lapsedoue.com/meist
Эстония. Программа STEP — занимается трудоустройством молодежи 15-26 лет, совершившей административные или уголовные правонарушения, которые не учатся и не работают. Программа STEP помогает им найти работу или пойти учиться. Программа STEP — единственная программа в Эстонии в настоящее время, которая помогает молодежи с правонарушениями найти работу. www.step.ee
The World Cleanup Day/Всемирный день чистоты (инициированный в Эстонии) — одно из крупнейших гражданских движений нашего времени за чистую планету, объединяющее 180 стран мира. Всемирный день чистоты 19 сентября 2020 года объединил 11 миллионов человек в 166 странах. Эти экологические герои вышли наружу несмотря на вызовы 2020 года. С 2018 года Всемирный день чистоты собрал миллионы людей на крупнейший день уборки планеты в истории человечества. В 2018 году 17,6 млн, а в 2019 году 21,2 млн человек присоединились к эпической 36-часовой зеленой волне уборок по всему миру — начиная с Новой Зеландии и заканчивая на Гавайях. www.worldcleanupday.org
Эстония. Экопоселение Väike Jalajälg находится на мызе Мыйсамаа в Эстонии с 2014 года. Основатели и поселенцы считают, что создание новой и устойчивой жизни возможно через практический повседневный жизненный опыт в осознанном сообществе. Члены экопоселения связаны общим пониманием устойчивого функционирования сообщества во всех четырех аспектах — экологическом, социальном, экономическом и мировоззренческом. www.vaikejalajalg.ee
Эстония. Сообщество Pahkla Camphill Village было основано в 1992 году с целью создать среду обитания, которая способствует развитию навыков и способностей взрослых с особыми потребностями. Это достигается за счет участия в деревенских мероприятиях, таких как работа по дому, стабильная работа, ремесленные мастерские, садоводство и т.д., что дает каждому возможность почувствовать себя ценным членом общества. Многие виды деятельности вращаются вокруг фермы, предлагая ряд возможностей для значимого и полноценного взаимодействия. На маслозаводе доят коров, а из молока изготавливают сыр, йогурт, творог и сметану. www.pahklack.org/home